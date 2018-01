Ghanese Amsterdammer Frimpong naar Winterspelen

Het Ghanees Olympisch Comité eiste in aanloop van de Spelen een plek bij de eerste 60 op de opgeschoonde wereldranglijst. Frimpong, die opgroeide in flat Kikkenstein in de Bijlmer, kwam na zijn twee laatste runs (14de en 15de) in Lake Placid terecht op positie 55.



Omdat elk land maar een beperkt aantal skeletonners naar Zuid-Korea mag sturen, vallen veel skeletonners uit de lijst.



Na het horen van het nieuws heeft hij een traantje moeten wegpinken, zegt Frimpong. "Wat een opluchting, na 15 jaar. Mijn dochter zal nu weten dat je met hard werken, doorzettingsvermogen en geloof in jezelf je dromen uit kan laten komen."



Derde Olympische campagne

Voor de 31-jarige Frimpong was dit zijn derde Olympische campagne. In 2012 probeerde hij het als sprinter in de atletiekselectie. Door een blessure miste hij plaatsing. Twee jaar later hoopte hij zich voor de Winterspelen in Sotsji te plaatsen in het bobsleeteam. Ook dat ging mis.



Na een tussenperiode waarin Frimpong zich ontwikkelde als beste stofzuigerverkoper van Amerika, concentreerde hij zich weer volledig op de sport. Een droom mocht geen droom blijven.



Het Ghanees Olympisch Comité moet Frimpong alleen nog formeel aanmelden bij het Internationaal Olympisch Comité om deelname definitief te maken. Frimpong komt in Pyeongchang op 15 en 16 februari in actie.



