Getafespits Deyverson: ‘Ik heb niet geprovoceerd’

Deyverson sendo Deyverson



Aparentemente jogaram um isqueiro nele e deve ter pegado de raspão na perna, olha o que o rapaz fez.. 😂😂 pic.twitter.com/vcv56vNSKp — SEP MEMES (@sepmemes_) 20 februari 2020

De Braziliaanse spits verklaarde tegenover Spaanse media dat hij gewoon zijn doelpunt wilde vieren en dat het uitvak toevallig dichtbij was. “Ik heb niet geprovoceerd. Ik heb een doelpunt gemaakt en dat heb ik gevierd door de tatoeage van mijn vrouw te laten zien. Ze hebben een aansteker naar mij gegooid, maar ik heb ze al vergeven.”



Nadat Deyverson de aansteker in zijn zij kreeg, ging hij onderuit. Na een uitgebreide medische behandeling kon de wedstrijd weer hervat worden.

Een staartje

Het incident kan voor Ajax een staartje krijgen. Naar aanleiding van ongeregeldheden bij het uitduel bij Benifca vorig seizoen, kreeg de club een voorwaardelijke straf van één uitduel zonder publiek. Na enkele incidenten bij de uitwedstrijd in Valencia werd deze straf omgezet naar een onvoorwaardelijke straf en mocht Ajax naar de wedstrijd tegen Chelsea geen supporters meenemen. Ook kreeg Ajax een nieuwe voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitsupporters. De Uefa zou deze voorwaardelijke straf wederom kunnen omzetten in een onvoorwaardelijke straf. In dat geval mag Ajax naar de volgende uitwedstrijd geen supporters meenemen.

Meerdere spelers van Ajax zochten donderdagavond na het rustsignaal Deyverson op. Ajaxkeeper Bruno Varela, die de geschorste Andre Onana verving, was bij Benfica nog ploeggenoot van de spits. “Hij praatte tegen me en zei dat ik kalm moest blijven en dat het goed was,” aldus Deyverson over zijn gesprek met Varela. “Maar ook zijn teamgenoten, die ik niet ken, kwamen met me praten. Ik respecteer iedereen en heb het ze al vergeven.”

Al vanaf het eerste fluitsignaal trok Getafe alles uit de kast om Ajax het voetballen onmogelijk te maken. Hierdoor kende de wedstrijd slechts 42 minuten en 36 seconden zuivere speeltijd. Alleen in de wedstrijd Austria Wien - Athletic Bilbao in 2009 werd in de Europa League minder lang gevoetbald (40 minuten en 8 seconden).

In de historie van de Europa League (2009-nu) was er slechts één wedstrijd met mindere zuivere speeltijd dan Getafe - Ajax (42:36). #getaja — Bart Frouws (@bartf) 20 februari 2020

Ryan Babel had zichzelf niet meer in de hand in de tweede helft. Na een lichte overtreding van de spits ging Getafespeler Nyom naar de grond en rolde hij meters door. De 33-jarige spits van Ajax besloot hierop het theater na te spelen en te doen alsof hij ook zwaar geblesseerd was.



Trainer Erik ten Hag had liever gehad dat Babel dit niet gedaan had. “Het is duidelijk dat zij alles uit de kast halen en dat het hele theater voorbij komt, maar daar moeten wij niet op ingaan.”

De wedstrijd tegen Getafe eindigde uiteindelijk in 2-0, na een tweede treffer in blessuretijd.