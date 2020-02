Getafe zanikte en provoceerde zich door de wedstrijd

Beeld Getty Images

Europese uitschakeling dreigt voor Ajax. De ploeg verloor voor het eerst na veertien duels een uitwedstrijd in Europa van een uitermate vervelende tegenstander. Lichtpuntje op een kansloze voetbalavond: Bruno Varela.

Aan de reservekeeper werd toch ernstig getwijfeld?

Binnen de selectie van Ajax niet, maar veel supporters maakten zich zorgen over de kwaliteiten van de Portugees. Dat was gebaseerd op een zeer zwak optreden van de keeper in Jong Ajax tegen Jong Utrecht.

Maar tegen Getafe verving hij de geschorste Andre Onana naar behoren?

Zeker. Varela had in de eerste helft twee prima reddingen. En aan de treffers van Deyverson en Kenedy had hij geen schuld. Deyverson kon de bal van dichtbij inschieten na een vrije trap. Daley Blind verloor zijn tegenstander daarbij uit het oog. Kort voor tijd schoot Kenedy raak via de voet van Sergiño Dest.

Ajax heeft onder Erik ten Hag voor het eerst een Europese uitwedstrijd verloren.

Klopt. Ajax was onder deze trainer buitenshuis al veertien keer op rij ongeslagen. Op de nederlaag viel niets af te dingen. Ajax slaagde er niet in zijn beste voetballers aan de bal te krijgen. Het middenveld werd veelal overgeslagen. Aanvallend brachten de Amsterdammers niets: in negentig minuten geen enkele doelpoging. Nou vooruit, eentje dan, als we het schotje (naast) van invaller Klaas-Jan Huntelaar in de 87ste minuut meerekenen.

En Getafe?

Dat zeurde, zanikte en provoceerde zich een weg door de wedstrijd. Bij de Spaanse club zijn ze verbaasd dat hun thuisduels zo weinig toeschouwers trekken, terwijl Getafe toch derde staat in La Liga. Maar deze ploeg jaagt voetballiefhebbers eerder van de tribunes dan dat er aan klantenbinding wordt gedaan.

Dat belooft wat voor de return volgende week in de Johan Cruijff Arena.

Weinig goeds. Ajax verkeert in een te matige vorm om het anti-voetbal van Getafe de mond te snoeren. De terugkeer van Daley Blind en Hakim Ziyech gaf het elftal ook geen vleugels.

AJAX

Bruno Varela 6

Sergiño Dest 5

Edson Álvarez 5

Daley Blind 6

Nicolás Tagliafico 6

Lisandro Martínez 5

Donny van de Beek 4

Hakim Ziyech 4

Dusan Tadic 5

Lassina Traoré 4

Ryan Babel 4

Wissels:

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Lassina Traoré (’57)

Perr Schuurs (-) voor Edson Álvarez (’57)

Getafe

David Soria 6

Damián Suárez 6

Allan Nyom 4

Dakonam Djené 5

Xabier Etxeita 5

Mathías Olivera 6

Mauro Arambarri 5

Nemanja Maksimovic 4

Marc Cucurella 6

Jaime Mata 5

Deyverson 4

Wissels:

Angel Rodriguez (-) voor Deyverson (’57)

Jorge Molina (-) voor Jaime Mata (’72)

Kenedy (-) voor Marc Cucurella (’88)