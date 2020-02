Getafe verslaat onmachtig Ajax in matig duel

Beeld AFP

Getafe liet in het knusse Coliseum Alfonso Pérez zien waarom geen club in Spanje graag tegen de ploeg uit de voorstad van Madrid speelt. De spelers van de fanatieke trainer José Bordalás zetten de koploper van de eredivisie al op eigen helft onder druk. Ze maakten veel kleine overtredingen en bleven maar provoceren. Ook probeerden ze de scheidsrechter continu te bespelen.

Het spel lag voortdurend stil en Ajax kwam geen moment in het juiste ritme. Het elftal van trainer Erik ten Hag was geen schim van de ploeg die al veertien Europese uitwedstrijden op rij niet had verloren. Hakim Ziyech grossierde in balverlies en Bruno Varela bleek een onzekere vervanger van de geschorste André Onana. De keeper uit Portugal voorkwam in de 20e minuut wel dat Deyverson scoorde en kwam even later ook goed weg toen Nemanja Maksimović een foutje van Ziyech niet wist af te straffen.

Varela was in de 37ste minuut kansloos toen Deyverson weer een kans kreeg (1-0). De Braziliaan vierde zijn treffer een beetje provocerend voor de tribune met Nederlandse fans. Hij leek te worden geraakt door een aansteker. Dat kan Ajax opnieuw op een straf komen te staan. Want de fans van de landskampioen zijn inmiddels berucht bij de UEFA.

Snelheid

Ajax miste voorin de snelheid van de geblesseerde David Neres en Quincy Promes. Lassina Traoré en ook Ryan Babel kwamen nauwelijks in het spel voor. Eigenlijk waren alleen Daley Blind en Donny van de Beek betrouwbaar aan de bal. Trainer Ten Hag probeerde wat te veranderen en bracht Klaas-Jan Huntelaar en Perr Schuurs voor Traoré en Edson Álvarez.

Ajax ging iets beter voetballen na de dubbele wissel maar kwam over de hele wedstrijd niet tot een serieuze kans. Pas in de slotfase werd Van de Beek even gevaarlijk en schoot Huntelaar voorlangs. De wedstrijd was al in blessuretijd aanbeland toen Schuurs zijn ploeg zwaar in de problemen bracht. Hij leed knullig balverlies en zag Kenedy scoren.