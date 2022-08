Gesprekken met Ihattaren en Ajax lopen nog: ‘We zijn een ander traject ingegaan’

Ajax huurt Mohamed Ihattaren tot het eind van het kalenderjaar van de Italiaanse club Juventus. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

“Ik kan er verder niet al te veel over zeggen,” zei trainer Alfred Schreuder in de aanloop naar het thuisduel van zondag met FC Groningen. “De gesprekken met hem lopen nog. Dat is het enige dat ik gehoord heb. Ik heb hem begin deze week kort gesproken via WhatsApp. Ik houd goed contact met die jongen.”

Ajax heeft de oud-speler van PSV ondanks zijn rentree op De Toekomst geen rugnummer gegeven. Hij traint vooralsnog individueel en is bezig aan zijn zoveelste inhaalslag. Ajax had het liever anders gezien. De club ervaart, in navolging van PSV en zijn eerdere spelersbegeleiders, hoe lastig het is vat op hem te krijgen.

“Ik was in het begin heel enthousiast over hem,” zei Schreuder vrijdagmiddag. “Ik ben nog steeds wel enthousiast, maar we zijn nu een ander traject ingegaan. Het is afwachten, maar het staat buiten kijf dat hij een fantastische speler is.”

De hoofdtrainer van Ajax zei niet precies te weten wat er exact met de 20-jarige Ihattaren aan de hand is. Hij ging enkele weken geleden niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk, volgens Ajax omdat hij niet fit was. De Telegraaf meldde echter dat de Marokkaan afwezig was vanwege bedreigingen uit het criminele milieu als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord hebben gevonden om hem op de club te laten komen.

Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren willen nog niet uitgebreid reageren op dat bericht. Volgens de Telegraaf onderhoudt Ihattaren ook nauwe contacten met grote criminelen.

Meer voetballers in aanraking met criminaliteit

Het is Schreuder opgevallen dat er tegenwoordig meer voetballers met criminaliteit in aanraking komen dan in de tijd dat hij zelf nog op het veld stond. “Maar dat heeft niet met de voetballerij te maken,” zei hij. “Dit is een maatschappelijk probleem. Ik ben hier om over Ajax te praten, maar volgens mij moet er harder worden gestraft.”

Schreuder was niet verrast toen afgelopen week het bericht naar buiten kwam dat Dusan Tadic in de nacht van 27 juli op 28 juli vlak bij zijn huis in Amsterdam-Zuid is opgewacht door twee overvallers. De Serviër wist na een worsteling aan zijn twee belagers te ontkomen. “Ik heb hem de volgende dag meteen gebeld”, zei de trainer van Ajax. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar het gaat eigenlijk heel goed met hem. Ik ken Dusan al heel lang, hij is een ongelooflijke winnaar en een vechter. Hij vertelde dat ik me geen zorgen moest maken en dat hij gewoon kan spelen.”