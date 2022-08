Geschuif op nieuwe posities levert Dusan Tadic vooral een valse start op

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Dusan Tadic. Hoe een verhuizing van de linksbuitenpositie tot een moeizame seizoensstart heeft geleid.

Na vier speelrondes telt de eredivisie acht veldspelers die meer dan zestig keer balverlies leden. Daaronder liefst vijf spelers van Vitesse, dat zwalkend aan het seizoen begonnen is. Ook het feit dat twee Utrechters de lijst halen, tekent een moeizame openingsmaand. Maar bovenaan de lijst met meest spilzuchtige eredivisiespelers vinden we een Ajacied. En niet de minste. Dusan Tadic raakte in vier gewonnen potjes maar liefst honderd keer de bal kwijt.

Hoewel de speelstijl van Ajax – dat veelal op de drukbezette helft van de tegenstander opereert – natuurlijk voor elke aanvallend ingestelde speler flink wat balverlies met zich meebrengt, is het verschil tussen Tadic en zijn teamgenoten enorm. De drie spelers ná Tadic met het balverlies zijn Steven Bergwijn, Kenneth Taylor en Daley Blind. En die verloren respectievelijk 53 keer, 45 keer en 45 keer de bal, toch iets heel anders dan 100 keer.

Als we wat meer inzoomen op de cijfers van Tadic in het huidige en het vorige seizoen, zien we dat het vele balverlies ingebakken zit in zijn speelstijl, en dus niet per se iets slechts hoeft te zijn. Zoals zijn vroegere ploeggenoot Hakim Ziyech staat tegenover dat vele balverlies bij Tadic ook een dominant rendement. Beslissend zijn vergt risico’s.

Maar de huidige statistieken van de captain moeten toch enige zorgen baren. In elke aanvallende categorie is de Serviër flink achteruit gegaan dit seizoen. Zo is de kansenkwaliteit van Tadic gehalveerd, terwijl hij gemiddeld ook per 90 minuten een kans minder voor ploeggenoten gecreëerd ten opzichte van vorig jaar.

Als rechtsbuiten tegen FC Utrecht (0-2) speelde Tadic een onkarakteristiek impactloze wedstrijd. Bij het terugkijken van alle momenten waarop hij balverlies leed, vallen drie zaken op.

Allereerst toont de verhuizing naar de rechterflank iets wat Tadic op de linkerflank effectiever weet te verhullen: op explosiviteit zal hij zijn duels niet al te vaak winnen. Waar hij op links bij acties buitenom ook kan leunen op de vele bijzondere kwaliteiten die hij wél bezit – denk aan: zijn balbehandeling, kracht, schijnbewegingen, speloverzicht en timing – is hij zonder turboversnelling makkelijker af te stoppen wanneer hij vanaf rechts naar binnen toe snijdt. In onderstaand voorbeeld hoeft Outhmane Boussaid slechts drie stappen naar links te doen, om afdoende rugdekking te geven aan zijn linksback Djevencio van der Kust.

Maar niet alleen Tadic treft blaam. Want van zijn rechtsbacks krijgt hij tegen Utrecht te weinig hulp qua overlappende loopacties. Zo zien we Tadic in onderstaande spelsituatie op kenmerkende wijze zijn rug draaien in de tegenstander. Op de linkerflank is dit doorgaans het ideale moment voor de back om eroverheen te komen.

Dat Jorge Sánchez bij zijn debuut niet al te veel van dit soort acties maakt, is hem vergeven. In Mexico stond de rechtsback vooral bekend om zijn atletisch vermogen, duelkracht en defensieve impact, niet om wat hij aanvallend deed. Maar de sterk aan het seizoen begonnen Devyne Rensch laat in Utrecht een paar momenten onbenut om zijn aanvoerder van dienst te zijn. Bovenstaande spelsituatie mondt bijvoorbeeld uit in balverlies, omdat Rensch zich aan de binnenkant aanbiedt aan Tadic, in plaats van buitenom te overlappen.

Ook neemt een positie op rechts het belangrijkste wapen bij Tadic deels weg. De Serviër is sinds jaar en dag een van de beste voorzetgevers in Europa, maar daar is tegen Utrecht weinig van merkbaar. Te vaak moet Tadic vanaf rechts een moeilijke bal over de top spelen, in plaats van zijn geliefde uitdraaiers richting tweede paal die hij vanaf de linkerflank kan geven. Onderstaande bal op Brian Brobbey is bijvoorbeeld van de hoogste moeilijkheidsgraad.

Waar zijn defensie in de eerste vier competitieduels opvallend sterk oogt, moet Alfred Schreuder voorin nog even puzzelen. Want bot gezegd komt het erop neer dat zijn twee beste spelers, Tadic en Bergwijn, allebei het liefst op dezelfde positie willen spelen. Afgaande op de cijfers lijkt een verhuizing terug naar de linkerflank het verstandigste idee voor Tadic. Maar of Schreuder de uitstekende presterende Bergwijn daar nu al wil weghalen, is maar de vraag.

