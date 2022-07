Gerry Hamstra over transferzomer, Brobbey en wensenlijst Ajax: ‘We willen het niveau hoog houden’

Gerry Hamstra, technisch manager van Ajax. Beeld Jasper Ruhe/Pro Shots

Transferzomer

“De afgelopen jaren gingen gingen er bij Ajax bijna geen spelers weg. Vorig jaar waren we bijvoorbeeld hier op trainingskamp en toen was er vrijwel niets aan de basisploeg veranderd. Ja, Steven Berghuis kwam, maar we hielden zelf alle kernspelers binnenboord. Dat is nu anders en dat heeft meerdere oorzaken. Allereerst natuurlijk de spelers die uit hun contract liepen. Jongens als Andre Onana en Noussair Mazraoui, waarbij het ons niet lukte om te verlengen, maar ook spelers als Zakaria Labyad en Danilo.”

“Daarnaast hebben wij deze zomer met spelers te maken die een stap wilden maken. Denk aan Ryan Gravenberch en Lisandro Martínez. Alles bij elkaar zijn er nu veel spelers vertrokken, en dat moeten we opvangen. Met spelers uit eigen gelederen, maar ook met spelers van buitenaf. We willen het niveau hoog houden.”

Lisandro Martínez

“We wilden Martínez niet kwijt, maar met dit soort hoge transferbedragen begrijpt iedereen hoe het werkt. We hebben onze ambities bij Ajax. Dan kunnen er ook niet opeens zomaar zes basisspelers weggaan. Alleen hadden we dit jaar met een samenloop van omstandigheden te maken. De één-op-één vervangers kosten meer dan de jongens die je haalt, om een jaar achter iemand te laten groeien. Het ideale was geweest als we iemand achter Martínez klaar hadden staan en hij nog een jaar was gebleven.”

“Na zijn vakantie hadden we echter weer een gesprek. Daarin gaf Lisandro duidelijk aan dat hij toch de stap wilde maken. Steeds meer werd duidelijk dat een langer verblijf niet haalbaar was, want we staan in de voedselketen nou eenmaal niet bovenaan. En dan schakel je door, want we hebben onze eigen ambities en willen ook dit seizoen weer hoge ogen gooien.”

“Waar iedereen een paar jaar geleden een gelijkspel uit bij Benfica nog een goed resultaat vond, heerst er nu teleurstelling. Dus als je die volgende stap wil maken, dan moet je eigenlijk dit soort spelers behouden. Maar we hebben vanuit een groter plaatje geredeneerd en waren realistisch. Martínez heeft drie jaar een grote ontwikkeling bij ons doorgemaakt, is drie keer kampioen geworden en voelde deze stap nu als de kans van zijn leven. Dat gaf hij ook aan. Daar hadden wij ook begrip voor.”

Calvin Bassey

“Met Calvin Bassey vonden we zijn vervanger. Hij is een open persoonlijkheid, die pas relatief laat in het betaald voetbal terecht is gekomen. Vanuit Leicester City is hij naar Glasgow gegaan. Een jongen die zich echt omhoog heeft geknokt, een beetje vergelijkbaar met Jaap Stam en Virgil van Dijk.”

“Daarbij kijken wij dan ook weer heel specifiek naar zijn potentie. Dat telt dus zeker ook in zijn geval mee. Natuurlijk kijken we dan naar een speler die in de Champions League direct van waarde kan zijn, maar het is ook een jongen die én laat in het betaald voetbal terechtkwam én in korte tijd op meerdere posities grote stappen heeft gemaakt.”

“Hij kreeg ook aanbiedingen vanuit de middenmoot in Engeland, maar hij zei heel specifiek: ik wil naar Ajax. Met het perspectief dat spelers bij ons hebben en waar nu Lisandro Martinez weer een concreet voorbeeld van is: twee à drie jaar en dan door naar de top van de Premier League.”

Einde leegloop?

“Deze groep willen we nu bij elkaar houden. Ik ga ervan uit dat van deze kern niemand meer vertrekt. Natuurlijk kan je nooit nooit zeggen, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Maar we hebben het er ook met de spelers over, ook met spelers die mogelijk een vertrekwens hebben. En dat er aan spelers van Ajax wordt getrokken, is logisch. Er staat kapitaal op het veld.”

“Er zijn ook nog jongens die een stap willen maken, waar wij misschien ook nog wel aan mee willen werken. En er moet nog wat ruimte worden gecreëerd. Daar gaan we de komende weken eens naar kijken.”

Conceição en aantrekkingskracht

“Wij zitten met onze scouting ook in Spanje en Portugal. Het zegt wel iets dat spelers van Glasgow Rangers, waar ze misschien in een iets minder aansprekende competitie zitten, en een talentvolle jongen die er bij Porto goed op staat, voor ons willen kiezen.”

“Aan de ene kant wil je direct inzetbare spelers hebben als je CL-waardige spelers kwijtraakt. Maar we blijven bij Ajax ook bezig met het denken aan de lange termijn. Hoe snel dat gaat, hangt van meerdere factoren af. Ik kan me voorstellen dat dat bij een Portugees of Europeaan iets sneller gaat dan bij een jongen uit Zuid-Amerika. Dus Conceição is weer een voorbeeld van de opvolger, in dit geval van Antony, vast in je selectie brengen.”

Volgende targets

“We zitten ook nog wel te kijken naar een targetman voor in de spits. Een rechtsback? Deze voorbereiding is ook bedoeld om dat soort dingen uit te vinden. We hebben vertrouwen in degenen die er nu zijn. De keepers? We zetten in op deze groep, met Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg. Maarten is nu geblesseerd, maar die verwachten we nog wel terug.”

Terughalen Brobbey

“Ik snap alle emotie en sentiment, maar het is onze taak en rol om daar feitelijk en analytisch naar te kijken. Kijk je naar een gelijkwaardige spits in Europa, ben je waarschijnlijk hetzelfde geld kwijt. Alleen komt hij bij ons uit de wei en genoot hij hier zijn opleiding. Hij is op een bepaalde manier weggegaan en dat knaagt natuurlijk. Maar als je dat weglaat, wat lastig is, en je gaat naar Europa kijken, dan ben je dit soort bedragen kwijt.”

“Vorig jaar zijn we begonnen met het langer vastleggen van jonge jongens, om niet weer in zulke situaties terecht te komen. De spelers die nu uit hun contract lopen of liepen, zijn veelal ook ‘corona-uitwerpselen’. Clubs wisten niet hoe ze er financieel voor stonden. Veel contracten werden daarom nog niet verlengd. Dat was door heel Europa zo. Daarom hebben we gezegd dat we het contract van een jongen als Youri Regeer gelijk moesten verlengen.”

Ihattaren

“Als club zijn we in contact met hem, maar dat is iets in de privésfeer. We willen hem graag zo goed mogelijk helpen. Voor de rest is het lastig daar iets over te zeggen, ook over de vraag of hij in deze voorbereiding nog aansluit.”

Timber

“Ja, we zijn in gesprek met Jurriën Timber en willen hem graag langer houden. Verder is het lastig om daar iets over te zeggen.”

Hamstra (en Huntelaar)

“Het is een raar jaar, als je kijkt naar hoe het is gegaan. We zitten in een zomer met veel veranderingen. Klaas-Jan en ik zijn nieuw, de staf, de spelers. Een aantal van hen wil vertrekken en van sommigen loopt hun contract af. In dat opzicht val ik met de neus in boter. Maar ik heb altijd gezegd dat dit voor een technisch manager de mooiste fase is. Het schaken op zoveel borden. Dit is je werk.”

“Klaas-Jan en ik doen alles samen. Hij beweegt iets meer richting de spelers en ik meer naar club en zaakwaarnemers. Zo hebben we onze rol. Daarin moet je elkaar vrijlaten en vertrouwen en dat gaat prima.”