Geraffineerd Ajax op schot in Salzburg

Devyne Rensch van Ajax en Albert Vallci van FC Red Bull Salzburg tijdens Salzburg - Ajax. Beeld BSR Agency

Zakaria Labyad was als spits weer uitstekend. Ryan Gravenberch en Antony schoten in de openingsfase verwoestend hard raak. De aanvallen die eraan voorafgingen waren een lust voor het oog. De twee verdedigers van Red Bull die in een recent verleden bij Ajax speelden, Max Wöber en Rasmus Kristensen, stonden te tollen op hun benen.

Zes goals tegen RKC, vijf tegen FC Utrecht, vier treffers en legio kansen tegen de kampioen van Oostenrijk. Offensief zit Ajax zo vroeg in het seizoen al geraffineerd in elkaar. Maar hoe zit het met de verdediging van Ajax? Een elftal wordt in de voorbereiding immers opgebouwd vanuit die laatste linie. Na drie weken tekenen de eerste contouren van de plannen van trainer Erik ten Hag zich af.

Champions League-niveau

Laten we beginnen met de belangrijkste speler in de achterhoede: Daley Blind. Met zijn passing en zijn organisatorische kwaliteiten op Champions League-niveau. Naar hem heeft Ten Hag geen omkijken. Datzelfde geldt voor Nicolás Tagliafico. Zolang hij nog voor Ajax speelt, is hij als linksback een zekerheidje.

Het zijn vooralsnog ook de enige twee overgebleven spelers uit de verdediging van vorig seizoen. Als rechtsback staat Sergiño Dest in de pikorde weer achter Noussair Mazraoui. De Amerikaans international veroverde vorig seizoen verrassend een basisplaats, maar Mazraoui speelde tegen Salzburg zowel defensief als offensief een prima partij.

Naast Blind had Perr Schuurs een plek gekregen. De Limburger is verrassend opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar dat verbaast Ten Hag niet. “Hij heeft veel eigenschappen van een moderne centrale verdediger. Een goede fysiek, en hij is sneller en wendbaarder dan veel mensen denken. Aan de bal is hij goed. Zijn timing in de duels kan in detail wat beter.”

Penalty

Schuurs had een aantal goede interventies tegen Salzburg, maar hij was zijn directe tegenstander, de snelle Sekou Koita, in de achtste minuut even kwijt. Hoewel? De steekpass op Koita had een prooi voor keeper Maarten Stekelenburg moeten zijn, maar hij was te laat. Andre Onana (enkelblessure) had die bal vermoedelijk gepakt, maar het is niet fair om de 37-jarige Stekelenburg met de Kameroener te vergelijken. De overtreding van Stekelenburg – hij keepte verder verdienstelijk – leverde Koita een penalty op die hij zelf benutte.

Ajax was de betere ploeg in Oostenrijk. Met een hoofdrol voor Ryan Gravenberch, de middenvelder met de lange benen. Al na anderhalve minuut joeg hij de bal steenhard in de bovenhoek, maar hij had daarna nog een paar magische momenten in de Red Bull Arena. De 18-jarige Amsterdammer stelde nadrukkelijk zijn kandidatuur voor een plek bij de eerste elf.

Gravenberch keerde na rust niet terug op het veld. Hij was één van de drie wissels die Ten Hag doorvoerde. Na een uur verving zowel Red Bull als Ajax zeven spelers. Daarmee was de angel uit de wedstrijd. Alleen Donny van de Beek en Devyne Rensch vonden daarna nog het net.