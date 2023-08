Georgische aanvaller Georges Mikautadze voor zeker 16 miljoen naar Ajax

Georges Mikautadze tekent contract bij ajax. Beeld Ajax

De Georgische aanvaller werd vorig seizoen met 23 doelpunten topscorer van de Ligue 2 in Frankrijk. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de promotie van Metz naar de Ligue 1. Dit seizoen scoorde hij in drie duels al twee keer en gaf hij één assist. Mikautadze omschrijft zichzelf op de clubkanalen als een complete en tweebenige speler die snel en technisch is en een neus voor de goal heeft.

Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat ziet in hem een multifunctionele speler die op alle posities voorin uit de voeten kan. “Hij staat bekend als centrumspits, maar met zijn kwaliteiten kan hij op elke positie spelen,” zegt Mislintat. “Hij kan dus samenspelen met Chuba Akpom en Brian Brobbey en zelfs als ‘valse negen’.”

Voor Georgië speelde de aanvaller inmiddels 16 interlands, waarin hij 4 keer scoorde. Zijn debuut voor de nationale ploeg maakte hij op 25 maart 2021.

Mikautadze is de tiende zomeraanwinst van Ajax. Eerder tekenden Anton Gaaei, Chuba Akpom, Jakov Medic, Josip Sutalo, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Gastón Ávila en Carlos Forbs een contract in Amsterdam.

De club nam voor ruim 120 miljoen euro afscheid van belangrijke spelers als Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Kudus. Ajax liet ook Calvin Bassey (22 miljoen euro) en Mohamed Daramy (12 miljoen euro) voor veel geld vertrekken. Lorenzo Lucca en Florian Grillitsch keerden terug naar Pisa en Hoffenheim. Rechtsback Jorge Sánchez is verhuurd aan FC Porto.