Georginio Wijnaldum weer benoemd tot reserveaanvoerder Oranje

Georginio Wijnaldum Beeld Getty Images

Wijnaldum keert na een lange absentie, onder meer vanwege een zware blessure, onder Koeman terug bij Oranje. De middenvelder van AS Roma maakte enkele weken geleden zijn rentree. Koeman denkt dat de voormalig speler van Feyenoord en PSV snel terug op zijn oude niveau is.

De bondscoach ging tijdens de persconferentie ook in op de uitbreiding van het WK voetbal: in 2026 wordt het toernooi met 48 landen gespeeld. Koeman vindt het een slechte ontwikkeling, hij denkt dat door de verlenging van het wereldkampioenschap de vakantie van zijn spelers in het gedrang komt.

Meer landen op WK

“Dat er meer landen mogen meedoen, vind ik slecht voor de spelers. Want dat betekent dat de agenda nóg voller wordt en dat het toernooi tien dagen langer gaat duren”, zei Koeman. “Je praat wel over de vakantie van spelers. Het houdt maar niet op.”

Vorige week maakte de Fifa bekend dat het komende WK, in 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, 104 wedstrijden gaat bevatten. Voor het toernooi zijn veertig dagen uitgetrokken.

Koeman was tussen 2018 en 2020 ook al bondscoach van Oranje. Hij is nu terug bij de nationale ploeg als opvolger van Louis van Gaal.