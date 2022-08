Genomineerden voor Ballon d’Or bekend: geen Messi, wel Haller, Van Dijk en uiteraard Benzema

Sébastien Haller Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Zoals verwacht staan er veel spelers van Real Madrid in de lijst. De ‘Koninklijke’ won zowel La Liga als de Champions League afgelopen seizoen en is met vijf spelers vertegenwoordigd. De Fransman Karim Benzema van Real Madrid is de grote favoriet. Liverpool levert zes spelers, waaronder de enige Nederlandse kanshebber Virgil van Dijk. Maar ook Robert Lewandowski, die volgens velen (waaronder Messi) een Gouden Bal was ontnomen in 2020 toen de prijs niet werd uitgereikt, is weer genomineerd.

Sébastien Haller maakte vorig jaar zoveel indruk bij Ajax dat ook hij in de lijst is opgenomen. De spits uit de Ivoorkust staat inmiddels onder contract bij Borussia Dortmund. Omdat er vorige maand een kwaadaardige tumor bij Haller werd vastgesteld, is de kersverse aankoop enkele maanden niet inzetbaar voor de Duitse topclub.

Ook Cristiano Ronaldo, die de prijs al vijf keer won, is nog in de race voor een zesde Gouden Bal. Onder de nieuwkomers nog Rafael Leão (hielp AC Milan aan de landstitel) en Christopher Nkunku (20 doelpunten en 13 assists voor Leipzig).

Vivianne Miedema

Bij de vrouwen maakt Oranjespits Vivianne Miedema kans op de Gouden Bal voor beste speelster. De aanvalster van Arsenal maakte afgelopen seizoen 21 doelpunten in 33 duels. Op het EK moest Miedema twee groepsduels toekijken vanwege een coronabesmetting.

In de verloren kwartfinale tegen Frankrijk deed ze wel weer mee. Er zijn twintig speelsters genomineerd. De prijs wordt voor de vierde keer uitgereikt. Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019) en Alexia Putellas (2021) zijn de vorige winnaars. In 2020 werd de prijs vanwege het coronavirus niet uitgereikt.

Kopa Trophy

Ryan Gravenberch is opnieuw genomineerd voor de Kopa Trophy, voorheen de Golden Boy Award. Dat is de prestigieuze prijs voor meest talentvolle voetballer op de Europese velden van afgelopen seizoen.

Gravenberch, die deze zomer overstapte van Ajax naar Bayern München, is de enige Nederlander op de lijst van tien kanshebbers. Vorig jaar behoorden Gravenberch en Jurriën Timber tot de groep van twintig genomineerden. De Spanjaard Pedri won toen de prijs.

Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de Golden Boy Award. Na hem kregen onder anderen Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt (in 2018) en Erling Haaland de prijs.