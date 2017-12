Gemiddeld twee fans per uitwedstrijd Jong Ajax

Hier is 'ie dan: Het overzicht met de gemiddelde uitsupportersaantallen van de eerste seizoenshelft in de Jupiler League! pic.twitter.com/MLzcg1yK1O — Awaydays NL (@AwaydaysNL) 30 december 2017

Hoewel twee fans per uitwedstrijd beslist niet veel is, is er één ploeg in het betaald voetbal die nog poverder scoort. Jong PSV neemt gemiddeld namelijk maar één supporter per uitwedstrijd mee.



Ook zonder uitsupporters gaat het Jong Ajax overigens voor de wind in de Jupiler League. De ploeg van Michael Reiziger en Winston Bogarde is met een derde positie op de ranglijst de winterstop ingegaan. Tijdens de laatste wedstrijd voor de kerst werd FC Volendam met 7-0 verpulverd.



Heel andere koek is het bij wedstrijden die het eerste van Ajax buiten Amsterdam afwerkt. Daar komen volgens de informatie van Away Days gemiddeld 800 supporters op af. Net iets minder dan de 870 van Feyenoord, maar genoeg om boven PSV te eindigen dat bij iedere uitwedstrijd door gemiddeld 747 mensen wordt toegezongen.