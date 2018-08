Gemengde gevoelens bij Ajax: 'Ik ben best wel pissig'

Vooraf zou trainer Erik ten Hag van Ajax getekend hebben voor een uitslag van 2-2 tegen Standard Luik.



Gezien het scoreverloop in België was hij echter toch een tikkeltje teleurgesteld na het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. "Op zich is 2-2 een goed resultaat. Maar er had meer in gezeten," zei Ten Hag.



Ajax stond halverwege met 2-0 voor op Sclessin, na doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar en uitblinker Dusan Tadic. "En na rust kregen we een enorme kans op de 3-0. Dan is het doodzonde dat het nog 2-2 wordt,'' aldus Ten Hag.



"Je moet hier een goal maken en we hebben er twee gemaakt. De defensieve organisatie stond ook wel goed, maar we kregen doelpunten tegen uit een schot van afstand en een penalty op het einde. Jammer, want er was niet zoveel aan de hand. Maar goed, in Europa is 2-2 een goede uitslag.''



Blind

Toch wilde Daley Blind niet horen dat een gelijkspel een goede uitgangspositie is. "Ik ben best wel pissig. In de eerste helft deden we het gewoon goed. In het begin van de tweede helft misten we twee goede kansen op de 3-0. Dan was het misschien wel klaar geweest. Vervolgens schoven zij een man door naar de linkerkant van het middenveld en daarna ging het fout."



"Natuurlijk geloof ik er nog in dat we het volgende week voor eigen publiek gaan afmaken. Maar het had al veel mooier kunnen zijn nu. We moeten hier aan gaan werken. Want dit was echt niet nodig."



Ook uitblinker Dusan Tadic reageerde teleurgesteld. "Heel jammer. We hadden het af moeten maken toen we met 2-0 voor stonden en het duel controleerden. Daarna misten we wat kansen en lieten we ze terugkomen. Hier moeten we van leren."