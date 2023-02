Gemeente treft veiligheidsmaatregelen in aanloop naar Ajax - Union Berlin

Beeld ANP / ANP

Met de maatregel wil burgemeester Halsema bijdragen aan een veilig verloop van de wedstrijd, donderdagavond om 18:45 uur. Zo kan er bijvoorbeeld worden gecontroleerd of iemand vuurwerk of wapens bij zich heeft. De maatregel geldt van 12.00 uur tot 00.00 uur.

“Als we het idee hebben dat supporters van beide clubs met vuurwerk aan de slag willen, dan is het fijn om te kunnen fouilleren en daarvoor heb je een veiligheidsrisicogebied nodig,” meldt een woordvoerder van Halsema. Dat idee is deels gebaseerd op het verleden, waarbij Unionfans ‘zeker bij Europese wedstrijden in een andere stad vuurwerk willen afsteken’.

Zo werden in Rotterdam in oktober 2021 75 supporters van Union Berlin opgepakt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens de politie had de groep ‘allerlei spullen bij zich die erop duidden dat zij de confrontatie aan wilden gaan’. Ze zouden op weg zijn naar Feyenoordcafés.

Stadionverbod

Daarnaast meldt Halsema dat vanaf dit seizoen strenger wordt gecontroleerd op het gebruik van gezichtsbedekkende kleding. Supporters die uit zijn op ongeregeldheden bedekken vaak hun gezicht om herkenning te voorkomen en straffen te ontlopen, aldus de gemeente in een persbericht.

Het bezit van bijvoorbeeld een bivakmuts kan een stadionverbod opleveren van zes maanden. Bij het daadwerkelijk dragen ervan kan een stadionverbod van 18 maanden worden opgelegd.