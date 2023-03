Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Kai Havertz

Vroeger had Chelsea spitsen als Hasselbaink, Drogba en Giroud, die uit het niets een raket konden afvuren die in het doel van de tegenstander belandde. Op een bepaald moment in de eigentijdse geschiedenis van de club heeft men aan Fulham Road de beslissing genomen om ‘echte voetballers’ te kopen. Dus keken we dinsdagvond naar Havertz, naar Joao Felix, naar Sterling, en vroeg ik me af: wie gaat er scoren? Begrijp me goed: ik genoot van de souplesse en de demarrage van Joao Felix, van de elegantie van Havertz, die een bal kan aannemen die wij niet eens zouden zien. Maar toch had ik heimwee naar Giroud, die ik vaak genoeg heb vervloekt. En je kunt wel een hekel hebben aan te veel geld, maar wat heeft de sympathieke coach Graham Potter daarmee te maken? Gelukkig miste Sterling gruwelijk met links, zodat hij kon toeslaan met rechts.

