Gelijkspel tegen Oostenrijk is voor Oranje voldoende om door te gaan

De Oostenrijkse selectie traint in de Arena. De zwarte speler in het midden is sterspeler David Alaba. Beeld AP

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Ze speelden vaak vriendschappelijk tegen elkaar, een aantal keer in een kwalificatietoernooi, maar nog nooit op een EK en slechts één keer op een WK: in 1978. Oranje won dat duel afgetekend met 5-1. Het was een in veel opzichten bizar toernooi, waarin Nederland in de finale na verlenging verloor van Argentinië: 3-1.

In welke opzichten was het een bizar toernooi?

Spits Dick Nanninga, maker van de 1-1 in die finale, keek er jaren later met gemengde gevoelens op terug: “Dat het in Argentinië politiek niet in orde was, dat wisten we. Maar we gingen voor de sport. We hadden afgesproken dat we de beker niet in ontvangst zouden nemen als we zouden winnen. We zaten zes weken in het Andesgebergte, daar hield de wereld op. Er was geen vertier. We hadden banden mee van de Dik Voor Mekaar Show. Johan Neeskens imiteerde af en toe Ome Joop. We zijn een keer naar een bowlingbaan gegaan. Na elke gooi moesten Jan Jongbloed en ik de kegels weer rechtop zetten. Avond aan avond klaverjassen op de hotelkamer. We dronken cognac-cola, die we op Schiphol hadden aangeschaft. Ik was blij dat het toernooi erop zat. Robbie Rensenbrink schoot in de laatste minuut nog op de paal, maar als hij had gescoord, waren we waarschijnlijk nog een kwartier doorgegaan. Argentinië moest winnen.”

Op wie moeten we vanavond ons geld zetten?

Op Nederland. Volgens Willem van Hanegem is Oranje al door, zei hij bij ESPN: “We moeten nu nog tegen twee kneuzenelftallen. We halen negen punten, we zitten in een heel zwakke poule.” Dat ene ‘kneuzenelftal’ uit Oostenrijk won overigens met 3-1 tegen het ‘kneuzenteam’ uit Noord-Macedonië.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

David Alaba, van Bayern München, al speelt de aankoop van Real Madrid op eigen verzoek niet als verdediger, maar als aanvallende middenvelder. Het is de kritiek in eigen land op bondscoach Franco Foda; hij laat zijn oren hangen naar enkele invloedrijke internationals. De ploeg speelt behoudend en dat kan een splijtzwam worden in de selectie, waarin juist veel voetballers bekend zijn met de filosofie van Red Bull Salzburg en RB Leipzig: pressing en drang naar voren.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

Als Nederland en Oostenrijk vanavond gelijkspelen, zijn beide teams vrijwel zeker van de achtste finale. Nederland zal dat niet willen, maar Oostenrijkers zijn wel te porren voor ‘handjeklap’, zoals op het WK van 1982 in Spanje. West-Duitsland en Oostenrijk speelden elkaar destijds na de 1-0 van Horst Hrubesch (genoeg voor beide landen om de volgende ronde te halen) nog net niet de bal toe op het middenveld. Algerije werd daardoor uitgeschakeld. Het duel is de boeken ingegaan als ‘De schande van Gijon’.