Gelijkspel tegen Go Ahead Eagles is geen incident: kan Schreuder Ajax wakkerschudden?

Ajaxcoach Alfred Schreuder en Jurriën Timber tijdens Ajax - Go Ahead Eagles. Beeld ANP

De eredivisie kent na acht speelronden een verrassende koploper: AZ, dat op dit moment ook het beste voetbal speelt. Ajax en PSV leverden allebei prutswerk af dit weekeinde. PSV verloor met ruime cijfers van Cambuur (3-0) en Ajax liet zich in de Johan Cruijff Arena verrassen door Go Ahead Eagles: 1-1.

De remise van zaterdagavond kan niet worden beschouwd als een incident. Kort voor de interlandperiode verloor Ajax van Liverpool in de Champions League en vijf dagen later ook van AZ in de competitie. Drie keer op rij niet winnen voedt de onrust binnen de club, die toch al niet in feeststemming verkeert vanwege het enorme verlies (23 miljoen euro) over het afgelopen boekjaar.

Oude fouten steken de kop op

Na een hectische transferzomer, waarin Ajax bijna een elftal spelers zag vertrekken en ook fors investeerde in vervangers, was de hoop dat onder trainer Alfred Schreuder een frisse wind zou gaan waaien. Hoe je het ook wendt of keert: na vierenhalf jaar Erik ten Hag was de club toe aan wat andere impulsen, zoals elke organisatie op zijn tijd gebaat is bij vernieuwing. Het begin van Schreuder stemde tevreden, maar het spel wordt snel stroever en oude fouten steken de kop op.

Schreuder bleef kalm na het hopeloze optreden zaterdagavond in de Arena, of hij wist zijn twijfels goed te verbergen. Dinsdag wacht een cruciale poulewedstrijd in de Champions League tegen Napoli, de koploper van de Serie A, maar de trainer wordt daar niet nerveus van. “Waarom zou ik nerveus moeten zijn? Ik vind dat we beter moeten spelen, daar zijn we mee bezig.”

Schreuder en de succesvolle Ten Hag delen een voetbalvisie, maar ze zijn andere persoonlijkheden. Ten Hag was de bovenbaas, een controlfreak: “Ik ben de leider van het proces. Ik wil weten wat er gebeurt en hoe dat gebeurt.” Schreuder vertrouwt meer op zijn omgeving, zowel in de staf als in de spelersgroep. “Bij Ajax werken allemaal professionals, op elk vlak. Ik ga niet iedereen controleren. Ik vertrouw op de kwaliteiten van de mensen om mij heen.”

Slap optreden niet tolereren

Die gedeelde verantwoordelijkheid kan prima werken als de resultaten goed zijn, maar in tijden van sportieve tegenslag is een harde hand soms vereist. En duidelijkheid. Een trainer van Ajax moet een slap optreden als afgelopen zaterdag niet tolereren, zéker niet als daarvóór al twee keer verloren is. Het zal blijken hoe hard Schreuder zich durft op te stellen tegenover een selectie die flink moet worden wakkergeschud.

Schreuder gaf tegen Go Ahead Eagles enkele van zijn spelers rust, wat ook al vreemd is na twee recente nederlagen. Daardoor hadden Lucas Ocampos, Florian Grillitsch, Davy Klaassen en Brian Brobbey een basisplaats. Grillitsch, op de plek van controlerende middenvelder Edson Álvarez, speelde niet onverdienstelijk. De andere drie stelden teleur, al maakte Klaassen vlak voor rust nog wel de 1-0. Een intikker op aangeven van Dusan Tadic.

Het was vooral plichtmatig wat Ajax liet zien. Elke aanval eindigde ideeëloos in een trechter voor het doel van Go Ahead Eagles, waar het zó druk was met verdedigers dat de bal soms aan het zicht werd onttrokken als in een scrum bij rugby. Alleen als Daley Blind zich vanuit de linkerzone met de aanvalsopbouw bemoeide, bracht hij met zijn vlijmscherpe passes de tegenstander nog weleens aan het wankelen. Maar het was te weinig om Go Ahead snel en adequaat op de knieën te dwingen.

Verwoestend

Bas Kuipers, opgeleid bij Ajax en nu aanvoerder van Go Ahead, keek in de tweede helft naar de stadionklok en dacht: oké, de 65ste minuut, 1-0 achter, we doen nog mee, misschien zit er meer in. Dat is tegen Ajax sowieso geen gekke gedachte. De ploeg heeft al heel lang last van hetzelfde euvel: als de aanvallende risico’s niet leiden tot een ruime marge op het scorebord, doet één tegendoelpunt vaak verwoestend werk.

De schade bedraagt op dit moment vijf verliespunten, met zes tegengoals. De zesde was zaterdag van Willum Willumsson. De counter van Go Ahead in de 78ste minuut leek ongevaarlijk, want Ajax had immers een overtalsituatie achterin. Maar Finn Stokkers mocht van Jurriën Timber veel te makkelijk voorzetten en Blind en doelman Remko Pasveer legden de IJslander Willumsson vervolgens geen strobreed in de weg om uit een moeilijke hoek te scoren.

Schreuder probeerde er met drie wissels (onder wie de boomlange spits Lorenzo Lucca) nog een slotoffensief uit te persen, maar net als tegen AZ bleef dat zonder succes. De conclusie na drie duels op rij zonder zege is duidelijk: er is meer nodig dan wat verse krachten aan de aftrap en een wisseltje hier en daar om de spontaniteit, creativiteit en dynamiek bij Ajax aan te wakkeren.

