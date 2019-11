Gefronste wenkbrauwen om bonus Marc Overmars

Beeld ANP/Olaf Kraak

De enige beursgenoteerde voetbalclub in Nederland heeft de top van het bestuur kunnen overtuigen langer te blijven. Dit leverde directeur voetbalzaken Marc Overmars een zogeheten retentiebonus op. Wat er precies met bestuursvoorzitter Edwin van der Sar is afgesproken, is nog onduidelijk.

Overmars ondertekende afgelopen maart al zijn nieuwe contract dat loopt tot het einde van het seizoen 2024. In ruil voor zijn handtekening ontvangt hij 250.000 euro per seizoen, in totaal dus 1,25 miljoen. Ajax heeft dit bedrag in één keer overgemaakt. Als Overmars tussentijds vertrekt, moet hij dit bedrag naar rato terugbetalen.

In de uitnodiging voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering schrijven commissarissen dat ‘de belangrijkste elementen na het sluiten van het managementcontract’ naar buiten worden gebracht. ‘Die manier van handelen is zeer ongewoon’, aldus de VEB. Bij beursgenoteerde bedrijven bepalen de Nederlandse regels voor goed ondernemingsbestuur dat de precieze arbeidsvoorwaarden ruim voor de geplande (her)benoeming met aandeelhouders moeten worden gedeeld.

Het is niet voor het eerst dat leden van het Ajax bestuur bonussen ontvangen. Na het successeizoen 2018/2019 mocht Van der Sar een bonus van 750 duizend euro bijschrijven, terwijl Overmars in totaal bijna twee miljoen euro kreeg. In 2014 kreeg Overmars een bonus van 380.000 euro, onder andere vanwege het behaalde kampioenschap toentertijd.