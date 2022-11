Geen WK zwemmen voor Arno Kamminga

Arno Kamminga tijdens het WK langebaan in Boedapest in juni. Beeld François-Xavier Marit/AFP

“Arno en ik zijn na intensief beraad samen tot de conclusie gekomen dat hij Melbourne toch beter kan overslaan. Na de ‘kwakkelzomer’ van 2022 bleek hij, ook na zijn vakantie, onvoldoende hersteld om weer fris aan het nieuwe seizoen te beginnen,” aldus bondscoach Mark Faber.

Volgens Faber heeft Kamminga na de Olympische Spelen van Tokio, waar hij zilver won op de 100 en 200 meter schoolslag, een te druk najaar gehad, met onder meer deelname aan de International Swimming League en de wereldbekers kortebaan, plus ook nog eens het EK en WK kortebaan.

“Arno heeft achteraf gezien toch iets te veel wedstrijden gezwommen. Normaliter kan hij dat prima aan, maar op het WK langebaan afgelopen zomer in Boedapest was hij al niet topfit, toen hij er ook nog een covidbesmetting overheen kreeg. Daar was hij waarschijnlijk onvoldoende van hersteld toen hij aan de start verscheen bij het EK in Rome.”

Oude niveau

Kamminga eindigde in Rome op de 100 meter schoolslag op een voor hem tegenvallende zevende plek. Nadat hij met de Nederlandse estafetteploeg nog wel goud won op de 4x100 meter wisselslag gemengd trok hij zich terug voor de 200 meter schoolslag.

“Arno is inmiddels weer hard op de weg terug naar zijn oude niveau, waarmee hij voor de medailles kan meedoen. Het doel is echter om nóg beter te worden en voor goud te gaan. In ons plan komt de WK kortebaan in Melbourne nog net te vroeg. Daarom ligt de focus vanaf nu op de WK’s langebaan in Fukuoka (juli 2023) en Doha (februari 2024) en de spelen van Parijs. Dáár moet en zal hij op zijn allerbest zijn.”

WK kortebaan De ploeg voor het WK kortebaan in Melbourne, dat wordt gehouden van 13 tot en met 18 december, bestaat uit zestien zwemmers: negen vrouwen en zeven mannen. Bij de vrouwen komen in actie: Valerie van Roon (50 vrij), Kira Toussaint (100 en 200 rug), Maaike de Waard (100 rug, 100 vlinder), Marrit Steenbergen (100 en 200 vrij, 200 en 400 wissel), Tes Schouten (100 en 200 school), Kim Busch (50 en 100 vrij), Silke Holkenborg (400 vrij), Imani de Jong (400 vrij) en Tessa Vermeulen (200 rug). Bij de mannen bestaat de selectie uit Thom de Boer (50 vrij), Stan Pijnenburg (100 en 200 vrij), Nyls Korstanje (100 vrij en 100 vlinder), Kenzo Simons (50 vrij, 50 vlinder), Luc Kroon (200, 400 en 800 vrij), Caspar Corbeau (100 en 200 school) en Thomas Jansen (400 wissel).

