Geen Wilhelmus op Muur van Hoei, Annemiek van Vleuten tweede

Voor fotografen en toeschouwers bestaat er geen betere finishplaats dan het Waalse plaatsje Hoei. Renners en rensters komen finaal gesloopt op de top van de beruchte en steile Muur van Hoei. Annemiek van Vleuten rijdt na de finish nog honderd meter door om de ergste pijn uit haar benen te laten lopen. Na een minuut is ze al op adem. En weet ze weer hoe afgrijselijk zwaar die Muur is. “Het werd de laatste meters echt zwart voor mijn ogen. Ik zag sterretjes.”

De laatste jaren was er één ding zeker in het leven: de Nederlandse Anna van der Breggen wint de Waalse Pijl. De koningin van de Muur van Hoei won zeven keer op rij. Maar nu zit de gestopte Van der Breggen op de bijrijdersstoel in de auto van SD Worx. Weg van de aandacht die ze de afgelopen jaren altijd kreeg in deze koers. In haar nieuwe rol als ploegleider.

Drijfveer

Zonder Van der Breggen kleurt Hoei plots niet meer oranje. Althans, nummers 2 en 3 (Demi Vollering) komen uit Nederland, maar grijpen dus niet hun eerste kans om bij afwezigheid van Van der Breggen te winnen.

Van Vleuten (39) is er al voor de elfde keer bij, maar de Waalse Pijl won ze nog nooit. Er is geen wedstrijd ter wereld waar ze zo vaak deelnam zonder zege. Haar palmares puilt uit, maar kom bij haar niet aan met dat deze nog mist op haar erelijst.

“Ik ben ook niet bezig met die afvinklijstjes. Met die vragen mag je gelijk stoppen. Ik wil gewoon mooie wedstrijden winnen. Als ik een wedstrijd vijf keer heb gewonnen, blijft de zesde keer ook mooi. Die lijstjes zijn voor mij geen drijfveer. Ik wil in mijn beste doen aan de start staan en het allerbeste eruit halen. Dat heb ik gedaan.”

Annemiek van Vleuten komt net tekort, Marta Cavalli wint. Van Vleuten: ‘Omdat ik weet dat deze koers mij niet het beste ligt, heb ik er alles aan gedaan. Beeld BENOIT DOPPAGNE/BELGA

Want nee, Van Vleuten is niet terneergeslagen na de tweede plek. Eerder opgewekt. In Cavalli trof ze een renster die deze dag beter was. Ze heeft het aangepakt zoals ze wilde. En als er dan iemand sterker is: so be it. “Ik sta hier nu voor de derde keer op het podium. Anna won altijd, maar ik werd niet steeds tweede. Het zegt dat deze wedstrijd me minder ligt. Zo’n explosieve klim op het einde. Iedereen moet eigenlijk helemaal naar de kloten gaan tijdens de wedstrijd. Dan kom ik bovendrijven.”

Alejandro Valverde

Juist omdat deze wedstrijd haar van nature niet ligt, investeerde ze flink om de Muur toch eigen te maken. Zie het als een soort project. “Vorig jaar ben ik met een vriend speciaal hierheen gekomen om de Muur op vier manieren te beklimmen, met verschillende strategieën. Die vriend bootste dan tegenstanders na door op verschillende manieren omhoog te rijden.”

En dan was er nog het gesprekje dinsdag met veteraan Alejandro Valverde, die net als Van Vleuten voor het Spaanse Movistar rijdt. Valverde heeft zestien deelnames op zijn naam staan en was vijf keer de beste. “Met Alejandro heb ik besproken: hoe pak jij dit nou precies aan?”

“We hebben de laatste kilometer doorgenomen. Welke kant van de weg rijd je? Op welke positie zit je op welk moment? Mijn Spaans is nu toereikend genoeg om dat met hem te bespreken. Technisch was het dus ook perfect vandaag. Ik kan nergens spijt van hebben. Omdat ik weet dat deze koers mij niet het beste ligt, heb ik er alles aan gedaan. Ik wil alles optimaal doen.”