Geen supporters bij Ajax-RKC in Johan Cruijff Arena

Beeld BSR Agency

Vanaf dit seizoen heeft het stadion een capaciteit van 55.000 toeschouwers, maar op basis van coronarichtlijnen van het RIVM kunnen er op dit moment maximaal 9000 supporters op de tribunes zitten bij een wedstrijd. Om fans bij de wedstrijd toe te laten moet de gemeente echter wel een vergunning afgeven, maar deze was maandagavond nog niet binnen. Hierop heeft Ajax besloten de wedstrijd zonder publiek te spelen.

Ajax speelt diverse wedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen, de zogenaamde Eredivisie Comeback. Na de wedstrijd tegen RKC volgt een thuisduel tegen FC Utrecht op 13 augustus. Dan hoopt de club voor het eerst in lange tijd wel weer fans op de tribunes te hebben.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de gemeente in gesprek is met Ajax over de voorwaarden voor het toelaten van publiek. “Het aantal besmettingen loopt op in onze regio. De Veiligheidsregio kiest daarom voor de veilige optie. Dus gefaseerd opbouwen, eerst klein beginnen, leren van de praktijk en eventueel meer supporters toelaten bij een volgende wedstrijd. Als de Veiligheidsregio en Ajax het eens worden over die voorwaarden, dan kan de vergunning worden afgegeven.”