Geen revanche voor Oranje op Verenigde Staten, achtste finales wel dichtbij na heerlijke WK-kraker

Daniëlle van de Donk in duel met Sophia Smith. Beeld AFP

De tienduizenden Amerikanen keken elkaar na zeventien minuten maar eens vol ongeloof aan op de tribunes van het Wellington Regional Stadium. Voor het eerst sinds 10 juli 2011 tegen Brazilië stond de Verenigde Staten op achterstand tijdens een WK. Het ‘USA, USA, USA’ maakte op de tribunes plotseling plaats voor het ‘Holland, Holland, Holland’, gezongen door het plukje van ruim duizend Oranje-fans.

Het was Jill Roord die voor de zeldzame gebeurtenis zorgde. De middenvelder, volgend seizoen actief voor Manchester City, begon ongelukkig aan de wedstrijd, maar daar maalde na ruim een kwartier niemand meer om. Nadat de VS kansen kreeg via Alex Morgan en Savannah DeMelo, was het Lieke Martens die zichzelf op knappe wijze ruimte verschafte en de kans gunde aan wingback Victoria Pelova. Die deed weinig met de enorme ruimte, maar Roord twijfelde vervolgens geen moment toen ze de bal voor haar voeten kreeg: bam, goal, 1-0 Nederland.

Jill Roord viert feest. Beeld AP

In Nederland zagen alleen echte nachtbrakers die Nederlandse feestvreugde. De aftrap vond plaats om 03.00 uur Nederlandse tijd terwijl de wedstrijd in de Verenigde Staten op primetime te zien was. ,,We spelen hier om 13.00 uur om het daar maar op televisie te krijgen”, constateerde ook Jonker, die het speelschema echter niet als psychologische oorlogsvoering wilde gebruiken. Zijn speelsters hadden dat ook niet nodig. Die waren meer dan ooit gebrand op revanche na de verloren WK-finale van 2019 en de verloren kwartfinale op de Olympische Spelen in Japan.

De vroege voorsprong van Nederland, dat in 1996 voor het laatst won van de Verenigde Staten, was echter niet meer dan een fijne opsteker. De Amerikanen zetten daarna namelijk de druk vol op de ketel. Meteen na de 1-0 ranselde Van Domselaar al een afstandsknal van Trinity Rodman – dochter van basketballegende Dennis – uit het doel en vervolgens werd Team USA ook twee keer gevaarlijk uit twee corners. Bij een van die corners raakte Stefanie van der Gragt geblesseerd. De verdediger, bezig aan haar laatste WK, bleek in de rust zelfs dermate veel last te hebben dat ze vervangen moest worden door Aniek Nouwen.

De eerste Nederlandse zege sinds 1996 op de VS kwam er uiteindelijk niet voor Nederland, dat de handen meer dan vol had aan vooral Sophia Smith. Het was echter aanvoerder Lindsey Horan die uiteindelijk voor de Amerikaanse gelijkmaker zorgde. Drie keer was scheepsrecht en ze knikte raak uit een hoekschop.

Lindsey Horan knikt raak. Beeld AP

Jonker probeerde met Damaris Egurrola in plaats van Katja Snoeijs, die de geblesseerde Lineth Beerensteyn verving, het evenwicht te herstellen in de slotfase, maar dat lukte nauwelijks. Esmee Brugts kreeg tien minuten voor tijd nog wel dé kans op de 2-1. Ze zag haar schot geblokt worden door een Amerikaans been, waarna het slotoffensief van de Verenigde Staten in alle hevigheid losbarstte.

Rodman schoot vlak voor tijd voorlangs, waarna Smith haar poging van de lijn gehaald zag worden door Martens en Sherida Spitse kon nog maar net een poging van Alex Morgan wegwerken. Zo hield Nederland stand tegen de Verenigde Staten, maar kwam er na negen wedstrijden zonder zege op de viervoudig wereldkampioen niet de gewenste triomf. Voor een plek in de achtste finales maakt dat waarschijnlijk weinig uit. Dinsdag volstaat een gelijkspel tegen Vietnam om de ticktets naar Australië te kunnen boeken.