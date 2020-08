Geen Real Madrid, maar Manchester United voor Donny van de Beek

Donny van de Beek. Beeld AFP

Het heeft er alle schijn van dat Manchester United snel de nieuwe club van Van de Beek wordt. Bronnen rond de middenvelder bevestigen dit ook. De Engelse topclub deed al eens navraag bij oud-speler en Ajax-directeur Edwin van der Sar en hoeft, in tegenstelling tot de Spaanse grootmachten, bovendien niet met budgetten te schuiven. Dat maakt het voor Ajax ook aantrekkelijker.

Zo vindt Van de Beek zijn droomtransfer normaal gesproken in Engeland, en niet in Spanje waar hij eerder dit jaar nog slechts een krabbel van verwijderd was. Real Madrid had namelijk al een akkoord met Ajax en de middenvelder zelf over een deal van – naar verluidt – 50 miljoen euro.

Maar toen was daar dat vermaledijde virus, dat de salarishuishouding in Madrid, maar ook in Barcelona waar zijn naam intern als potentiële versterking viel, flink ontwricht en noopt tot bezuinigingen. Voorzitter Florentino Perez liet al doorschemeren dat salarisverlaging enerzijds, en grote aankopen anderzijds, hem min of meer dwingen de hand op de knip te houden.

Omschakeling

Vanuit sportief oogpunt klinkt elke overstap als logisch, omdat zo’n beetje elke club in de wereldtop, of het nou tiki-taka- of volgasvoetbal nastreeft, een onvermoeibare middenvelder met rendement graag verwelkomt. “Donny is voor ons een absolute sterkhouder geworden. Hij heeft zich ontwikkeld tot een moderne middenvelder, met diepgang, goals en een sterke omschakeling naar beide kanten toe,” verklaarde trainer Erik ten Hag na de oefenzege op Eintracht Frankfurt al over het gemis van zijn begeerde steunpilaar.

Sinds 2016 behoort Van de Beek, als het gaat om optredens en rendement voor Ajax in Europa, tot de top 3 bij Ajax. Ten Hag roemde zijn middenvelder de voorbije weken meerdere malen al om zijn ijzersterke omschakeling. Daarmee voorzag hij Ajax vooral op het hoogste Europese podium van extra longen, waardoor Europese topscouts zijn naam steevast omcirkelden.

Manchester United

Van de Beek tekende vorig jaar nog een verbeterd contract tot medio 2022. Zijn vertrekwens is al langer bekend bij Ajax, dat al toezegde niet te veel dwars te zullen liggen bij een goed bod. “We hebben er afspraken over gemaakt en op het moment dat het zich aandient, dan moet je er ook aan meewerken. Mits het voor alle partijen op de juiste manier gaat,” aldus Ten Hag zaterdag.

Daar zei Van der Sar eerder deze maand over: “We denken met spelers mee en vragen andersom ook na te denken over een langer verblijf, maar we gaan door corona spelers niet voor de helft van de prijs verkopen.”

Om het dreigende gat in de begroting te dichten, is het Ajax volgens Van der Sar niet te doen. Aangezien er een akkoord lag met Real Madrid, is het aannemelijk dat Ajax een kleine coronakorting hanteert en Van de Beek voor een bedrag van tussen de 40 en 50 miljoen laat gaan.

Geen risico’s

Van de Beek nam zaterdag plaats op de tribune, om geen risico op een lelijke blessure te lopen die de aanstaande transfer kan dwarsbomen. Een definitief akkoord hebben Ajax en speler met United nog niet. Zijn management spreekt echter wel de verwachting uit dat Van de Beek komende/deze week zijn droomtransfer en de ‘nieuwe prikkels’ waar hij al langer naar hunkert, te pakken krijgt.

Afgaande op het oefenduel van zaterdag, valt het met de erfenis van Van de Beek wel mee. Ten Hag sorteerde al voor op diens vertrekwens door vooral Quincy Promes als nieuwe schaduwspits te gebruiken. Ajax draaide tegen Frankfurt weer op volle toeren en toonde zich door treffers van potentiële Van de Beek-opvolgers Promes en Kudus met de zevende opeenvolgende oefenzege klaar voor de eredivisiestart.

Dat bleek in Oostenrijk ook al. De bevestiging die Ten Hag, die stelde dat Ajax niet de markt op hoeft om Van de Beek te vervangen, vooral zoekt, is of Ajax op het hoogste Europese podium zonder zijn beste balansspeler kan.