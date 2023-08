Geen podium voor Nederlandse wielrensters bij WK-tijdrit: ‘Het was één groot gevecht’

Demi Vollering vlak na het finishen van de tijdrit bij Stirling Castle. Beeld DAVID PINTENS / BELGA

Zou de UCI het met opzet gedaan hebben? De finish van de tijdrit bij Stirling Castle na een akelig klimmetje pal naast een begraafplaats leggen? King Robert the Bruce stond op zijn sokkel vanaf de esplanade van het kasteel behoorlijk streng toe te kijken hoe alle vrouwen de klinkerklim van Castlehill op kwamen harken, maar hij hoefde zijn zwaard niet één moment te trekken.

Geen van de vrouwen bleek namelijk, eenmaal boven, nog in staat zijn kasteel te bestormen. Zonder uitzondering gingen ze allemaal gestrekt voor de ophaalbrug, happend naar adem op de klamme Schotse zomerdag.

Vals plat

Ook de Nederlandse deelneemsters Riejanne Markus en Demi Vollering hadden het zwaar. Ze werden respectievelijk negende en zesde, en speelden daarmee geen rol van betekenis dit WK.

Amerikaanse Chloe Dygert werd met een tijd van 46.59,80 wereldkampioen. Het zilver ging net als vorig jaar naar de Australische Grace Brown, die slechts vijf seconden moest toegeven op Dygert. De Oostenrijkse Christina Schweinberger ging er met brons vandoor.

“Ik zie nog steeds een beetje koekoek,” zegt Tourwinnaar Vollering, een kwartier na haar tijdrit. “Het was één groot gevecht vandaag. Alsof alle wegen hier vals plat omhooggingen.”

‘Lichaam in slaapstand gesukkeld’

Vollering gaf over 36 kilometer anderhalve minuut toe, nationaal kampioen Markus meer dan twee minuten. “Ik denk dat de Tour er wel flink ingehakt heeft bij velen. Dygert was een van de weinigen die daar niét was,” zocht Vollering naar redenen. “Er zat niet veel tijd tussen. Misschien had ik met trainen wel door moeten trekken, is mijn lichaam wat in de slaapstand gesukkeld,” zegt Vollering.

Wereldkampioen Dygert deed haar verhaal wat lager op Stirling Hill. Lang bestond er twijfel of ze haar tijdrittitel van 2019 (Harrogate) ooit nog zou kunnen herhalen, na een verschrikkelijke horrorcrash in Imola in 2021. Haar ene been is sindsdien korter dan de ander, maar nog altijd sterk genoeg om Nederlandse vrouwen de stuipen op het lijf te jagen. In 2019 was ze de laatste die Nederland van goud hield, wat ze in Stirling eindelijk weer herhaalde.