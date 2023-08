Geen kritiek op Wiegman na verloren WK-finale: ‘Ze heeft het Engelse voetbal naar een hoger plan getrokken’

Sarina Wiegman troost haar speelsters na de verloren WK-finale tegen Spanje. Beeld REUTERS

Driftig trok Fara Williams in de studio van de BBC in Stadium Australia van leer tegen Sarina Wiegman, in haar ogen de schuldige van de nederlaag in de WK-finale. De voormalige international van Engeland hekelde de tactiek, maar haar relaas kreeg geen bijval van haar verbaasde tafelgenoten. In enkele rake zinnen schetsten zij de algemene opvatting: van deze bondscoach moet iedereen afblijven.

Presentatrice Gabby Logan las na afloop een niet-bestaand Nederlands woord voor van haar tablet om de kracht van Wiegman te benadrukken. Als ‘respectvaardig’, althans zo klonk het, viel haar benadering te omschrijven. Logan, ex-topsporter en dochter van een voormalig Welsh international, legde gelukkig uit wat daarmee werd bedoeld.

Anders dan haar voorgangers verstaat Wiegman de kunst van helder communiceren met professionele atleten. Recht voor zijn raap en duidelijk, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Alex Scott, een van de meest gelauwerde oud-speelsters, verduidelijkte deze stelling voor de kijker. “De liefde is er,” vertelde ze lachend. “Sarina slaat een arm om je heen, maar kan ook zeer direct zijn.”

Topsportmentaliteit

Deze manier van werken was volgens Logan ‘misschien typisch’ Nederlands, waarna Scott met een nuance kwam. Het vrouwenvoetbal, in Engeland pas vijf jaar professioneel, snakte naar iemand met zo’n topsportmentaliteit. Wiegman heeft The Lionesses, zoals het Engelse vrouwenteam wordt genoemd, en de sport in Engeland in bredere zin ‘naar een hoger plan getrokken’. In de krantencommentaren kwamen vergelijkbare typeringen naar voren.

Emma Hayes, na Wiegman gezien als de beste vrouwelijke trainer, probeerde de rouwende fans in de kroegen, parken en huiskamers in het Verenigd Koninkrijk te sparen. Normaliter bijt de succescoach van de vrouwen van Chelsea niet op haar tong, maar in Sydney bleef ze zachtaardig. Spanje was vaardiger, tactisch slimmer en geslepener. Engeland miste volgens Hayes ‘diepte’, jargon voor een tamelijk magere selectie.

“Deze prestatie zal dienen als een inspiratie voor toekomstige generaties,” liet koning Charles weten in een boodschap aan de selectie en de staf. Op straat in Londen kwamen de mensen tot dezelfde conclusie. Verliezen van Spanje was geen schande. Het uiteenspatten van de droom om voor het eerst sinds 1966 met een Engels voetbalteam een WK te winnen, was doodzonde, maar geen gevolg van falend beleid.

Historische beelden

Toen aanvoerder Bobby Moore op Wembley 57 jaar geleden de wereldbeker in ontvangst nam, mochten Engelse vrouwen nog niet eens voetballen. Ruim een halve eeuw later, voor miljoenen televisiekijkers, ontvingen de Engelse speelsters van Fifa-president Gianni Infantino een zilveren WK-medaille. Tranen vloeiden bij de speelsters, bij de fans op de tribune en in het VK, maar het waren historische beelden.

Wiegman bleef na de persoonlijke deceptie – vier jaar geleden verloor ze met Oranje de WK-finale van de Verenigde Staten – rationeel. “Natuurlijk doet het veel pijn, het is een grote teleurstelling,” vertelde ze in een tv-interview, “maar we hebben onszelf getoond door hoe we voetbalden en met tegenslag omgingen. We mogen trots zijn, al voelt dat nu nog niet zo.”

Meer investeringen

Gelijktijdig legde Wiegman de vinger op de zere plek. Spanje was ‘een klein beetje beter’. Deze conclusie zorgde in de televisiestudio’s voor lichte paniek. Het contract van de bondscoach met bond FA mocht dan doorlopen tot 2025, om haar te behouden moeten flinke stappen worden ondernomen. Voetbalanalisten Eniola Aluko en Karen Carney riepen de FA en de regering prompt op tot nog meer investeringen in het vrouwenvoetbal.

Wiegman heeft met haar ‘wonderwerk’ de populariteit van het voetbal nog meer vergroot. Na winst van het EK vorig jaar kreeg ze het voor elkaar om met een gehavende ploeg de finale van het WK te halen. De oproep van The Lionesses om voetbal voor meisjes onderdeel van de gymlessen te maken, krijgt steeds meer navolging. Hoewel Wiegman door de nederlaag voorlopig nog niet de Engelse titel ‘Dame’ toegekend zal krijgen, willen de Engelsen haar het liefst nooit meer kwijt.