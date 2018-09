Geen koelbaden bij finish Dam tot Damloop

Dat laat Le Champion, de organisator van de jaarlijkse loop van Amsterdam naar Zaandam, weten.



Dit jaar zouden de met ijsblokjes gevulde baden voor het eerst worden ingezet bij de Dam tot Damloop. In de Verenigde Staten wordt de methode al langer toegepast om deelnemers van hardloopwedstrijden te behandelen bij oververhitting.



Geen protocol

Een Nederlandse primeur laat echter op zich wachten. Le Champion heeft besloten de inzet van de koelbaden in elk geval tot na de komende editie uit te stellen, 'omdat er nog geen (landelijk) protocol ligt waarin de noodzakelijke medische handelingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd'.



Het benodigde protocol zou volgens de organisatie de komende maanden worden opgesteld, zodat de in het buitenland gevierde behandelmethode in de toekomst wel kan worden ingezet tijdens de loop.



De organisatie van de Dam tot Damloop voert een bredere campagne om deelnemers te behoeden voor oververhitting, de sluipmoordenaar bij hardloopevenementen.



Er is een voorlichtingsvideo gelanceerd over hitteproblematiek bij hardlopen. Ook rennen er tien deelnemers mee met een capsule in hun lichaam die hun lichaamstemperatuur meet tijdens de wedstrijd.