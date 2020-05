Podcast

Geen kampioen, wel eerste. Hoe ziet de nabije toekomst van Ajax eruit?

Opeens was het voorbij: voetbalseizoen 2019-2020. Ajax eindigde als eerste, maar werd geen kampioen. Wat was het voor seizoen? En wat kunnen we deze zomer verwachten? Blijft Donny van de Beek? Wat gaat Tagliafico doen? Onana? En mogen de supporters straks wel weer naar de ArenA? Dick Sintenie (Het Parool) en Finn Dekker (Ajax Showtime) bespreken in de podcast Branie met Ronald Ockhuysen de nabije toekomst van Ajax.