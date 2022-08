Geen gestuiter meer bij herstart Formule 1

De laatste grand prix vóór de zomerstop, die van Hongarije, was een prooi voor Max Verstappen. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Piastri-gate

Hét Formule 1-verhaal van deze zomer, de transferrel rond het Australische talent Oscar Piastri. Begin augustus kondigde Fernando Alonso aan over te stappen van Alpine naar Aston Martin. Vervolgens communiceerde Alpine dat reservecoureur Piastri vanaf volgend jaar naast Esteban Ocon instapt. Geconfronteerd met dat nieuws ontkende Piastri het bestaan van een contract echter doodleuk. De Australiër, in 2020 Formule 3-kampioen en vorig jaar de beste in de Formule 2, zou met manager Mark Webber zijn pijlen richten op een zitje bij McLaren en daar al een akkoord hebben. Daar moet de matig presterende Daniel Ricciardo immers aan het einde van het seizoen vertrekken. Welke verbintenis van Piastri nou rechtsgeldig is? De FIA Contract Recognition Board zal zich er nog over moeten buigen. In Spa komen alle hoofdrolspelers voor het eerst weer bij elkaar, ook om hun kijk op de zaken toe te lichten.

Gestuiter verleden tijd?

Die schuddende coureurs in stuiterende auto’s, in België moet het dit weekend dan echt afgelopen zijn. Al in Canada dacht de FIA met eventuele straffen een stokje te steken voor auto’s die té extreem stuiteren, met mogelijke fysieke gevaren voor de coureurs. Verplicht aanpassen van de rijhoogte of zelfs diskwalificatie, het ging de teams allemaal wat te rap. Met wat uitstel werd besloten dat België wel hét logische moment zou zijn om echt iets aan de stuiterwagens te doen. Bij de race in Spa wordt de flexibiliteit van de vloer gemeten en het stuiteren in kaart gebracht. Te flexibel kan niet meer, te veel stuiteren ook niet. Mercedes verwacht dat de regels het team gaan helpen en dat teams als Red Bull met heel flexibele vloeren nu een probleem hebben. Bij Red Bull verwachten ze echter dat de nieuwe regels weinig verschil maken. Overigens worden deze regels vanaf 2023 nog wat scherper als de vloer écht een stukje gelift moet worden.

Motorreglement goedgekeurd

Een hamerstukje, maar wel met gevolgen. De FIA World Motorsport Council gaf halverwege augustus een definitieve klap op de motorregels voor 2026. Een wat versimpelde vorm van de V6 hybridemotor blijft gehandhaafd, de complexe MGU-H sneuvelt, het elektrische aandeel van de krachtbron wordt wat groter en de brandstof wordt volledig duurzaam. Maandenlang werd er achter de schermen flink geruzied over de details. Maar nu de kogel door de kerk is, weten nieuwkomers waar ze in gaan stappen. De drempel moest flink naar beneden, met technologie die meer aansloot bij de ontwikkeling van straatauto’s. Met een definitief akkoord over de regels is nu de weg vrij voor partijen als bijvoorbeeld Porsche die overwegen in te stappen in de koningsklasse, als na 2025 de motorregels definitief op de schop gaan.

Nieuwe job voor Masi

Nieuws in de kantlijn: Michael Masi – u weet wel, de racedirecteur die bijzonder veel invloed uitoefende op kampioensrace van vorig seizoen – heeft acht maanden na de controversiële avond in Abu Dhabi eindelijk weer een baan. In juli kwam al naar buiten dat voor de Australiër geen toekomst meer was binnen de FIA, dat hij de organisatie definitief zou verlaten. Nu lijkt hij aan de slag te gaan in eigen land, als baas bij de V8 Supercars. De organisatie waar hij voor zijn F1-avontuur ook al werkte.