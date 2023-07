Geen gedoe, geen jetlag: Team NL maakt zich op voor ‘heel mooie’ Spelen in 2024

Het duurt nog bijna een jaar, maar het is niet moeilijk om nu al zin te krijgen in de Olympische Spelen. Topsport op iconische locaties, met eindelijk weer volle tribunes en een oranje kleurend Parijs.

Op de achterkant van een telefoon schetst Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de Nederlandse delegatie, het olympisch dorp van Parijs 2024, aan de Seine, in het noorden van de stad. Van den Hoogenband weet het zeker: Nederland heeft daar de best denkbare plek bemachtigd. Dicht bij de bussen richting de stadions, naast de ‘vreetschuur’ en toch rustig gelegen. “Die slag hebben we vast gewonnen,” stelt hij tevreden vast. “Het is een spel, maar door onze status als topsportland en de ingangen die we hebben, hebben we dat spel slim kunnen spelen.”

En de locatie van de appartementen is niet onbelangrijk, zegt ‘VDH’. “We moeten de randvoorwaarden goed inrichten voor de atleten.” Hij heeft het bewust over ‘randvoorwaarden’, van zijn vrouw mag hij het niet meer hebben over het ‘optimale prestatieklimaat.’ “Daar kreeg ze jeuk van,” zegt hij.

Maar het is wel zijn taak: zorgen dat het ‘TeamNL’ in Parijs aan niets ontbreekt. Zo gedijt hardloopster Sifan Hassan alleen met goede koffie in de buurt en wil baanwielrenner Harrie Lavreysen een rijstkoker binnen bereik hebben. “Dat zijn natuurlijk details, de basisbehoeften zijn rust, reinheid en regelmaat. Wij moeten de atleten ontlasten, zodat ze niet te veel afleiding hebben en goed gefocust kunnen presteren.”

Hordes Nederlanders

Die op de loer liggende afleiding wordt nog wel een uitdaging. Na de uitgestelde zomerspelen in Tokio (2021) en de winterspelen in Peking (2022), beide in coronatijd en zonder enige franje, keert de sportwereld volgend jaar terug naar het normale regime. Met de gaststad op slechts een paar uur rijden of treinen van Nederland, zullen hordes Nederlanders die kant op gaan.

Sportkoepel NOC*NSF rekent op tussen de 75.000 en 100.000 landgenoten die tijdens de Spelen op de been zullen zijn in de Franse hoofdstad. De run op kaarten is enorm. De prijzen zijn hoog en zelfs de sporters hebben de grootste moeite om hun dierbaren aan tickets te helpen.

In Parijs keert ook het TeamNL-huis terug, in Zénith Paris, gelegen in Parc de la Villette. Daar kunnen dagelijks 4500 tot 6500 Nederlanders terecht om op grote schermen naar wedstrijden te kijken en huldigingen en optredens bij te wonen. Kaartjes zullen tussen de twintig en dertig euro gaan kosten en ook hier, waarschuwt de sportkoepel maar vast, zullen mensen achter het net vissen. Overigens is er voor het eerst ook een TeamNL-huis tijdens de Paralympische Spelen die een maand later in Parijs worden gehouden, in hetzelfde park.

De Spelen in Parijs voelen vanuit Nederlands perspectief als een thuiswedstrijd en dat biedt vooral kansen. Geen lange reis met jetlag, maar slechts een paar uurtjes met de trein. Veel atleten zullen hun voorbereidende trainingskamp gewoon op Papendal of elders in Nederland kunnen beleggen.



En na het gemis van hun familie en vrienden bij de recente Olympische Spelen in Azië, moet die steun nu voelbaar worden. “Iedereen kent de stad natuurlijk,” zegt Van den Hoogenband. “Die is historisch en ademt sport. Het kan allemaal héél erg mooi worden volgend jaar.”

Iconische locaties

Van den Hoogenband was onlangs nog in Parijs voor een chefsbijeenkomst. Aan zijn Afrikaanse collega’s legde de voormalige zwemkampioen uit hoe het er uit gaat zien op Place de la Concorde, waar alle ‘nieuwe sporten’ plaatsvinden: van BMX freestylen en breakdancen tot skateboarden en 3x3 basketbal. Van den Hoogenband: “Daar staat ‘onze’ breakdancer India Sardjoe straks, het zou zomaar een hoogtepunt van de Spelen kunnen worden.”

De impressies die het organisatiecomité heeft laten maken, zijn prachtig. Parijs is duidelijk niet bang om dingen anders te doen. Neem de openingsceremonie, voor het eerst niet in een stadion, maar in de vorm van een botenparade. Langs de Seine worden bij die gelegenheid tussen de zes- en achthonderdduizend toeschouwers verwacht.

Het olympische veachvolleybal vindt pal onder de Eiffeltoren plaats en gebokst wordt er in Stade Suzanne Lenglen op het tennispark van Roland Garros. Van den Hoogenband: “En bijvoorbeeld taekwondo en schermen in het Grand Palais, onder een groot glazen dak, dat wordt ook waanzinnig. Net als de finish van de marathon en het wielrennen in hartje Parijs.”

Van den Hoogenband kwam als zwemmer geregeld in de Franse hoofdstad, hij was er populair. Hij lachte destijds altijd hard om het steenkolen-Frans van zijn coach Jacco Verhaeren, maar die is inmiddels in Franse dienst en weet zich mede daardoor nu goed in de taal te redden. “Mijn 4 vwo-Frans is niet toereikend, merkte ik in gesprek met bijvoorbeeld politici. Ik had vroeger leuke leraressen, maar nul interesse in het vak. Dus Pietje Puk gaat ook maar een weekje naar de nonnen in Vught.”