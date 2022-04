Geen energie in problemen van later; Ajax moet éérst kampioen worden

Daley Blind, tegen Sparta uitgeroepen tot man van de wedstrijd, zal ook een belangrijke bouwsteen worden voor het nieuwe Ajax. Beeld ANP / ANP

Het was een knipoog naar de toekomst die we zaterdag te zien kregen. Daley Blind, de beste Ajacied in de matige partij tegen Sparta (2-1), en de jonge Kenneth Taylor waren na afloop druk met elkaar in gesprek. Taylor was ingevallen en drukte zijn stempel op het spel dat na rust een stuk beter te verteren was dan in de eerste helft.

Blind zal ook een belangrijke bouwsteen worden voor het nieuwe Ajax. Net als Dusan Tadic, die zaterdagavond met een assist en een doelpunt weer goud waard was voor zijn team. Om het ervaren duo heen zal het nodige veranderen na de zomer; er zullen spelers gaan en komen. De ontwikkeling van jonge voetballers als Taylor, maar ook Devyne Rensch, Mohamed Daramy en (sinds kort) Mo Ihattaren geeft veel om naar uit te kijken.

Onder de vleugels van trainer John Heitinga zit er een stijgende lijn in het spel van Jong Ajax en in de individuele prestaties van de talenten. Na Michael Reiziger en Mitchell van der Gaag (nu allebei assistent van Erik ten Hag bij het eerste elftal) heeft Heitinga het vertrouwen gekregen van de clubleiding om het beloftenelftal te trainen en te coachen, en de oud-speler groeit in zijn rol. Hij bouwt geduldig maar bevlogen aan zijn loopbaan.

Tegenwoordig kijkt zijn voormalige ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar over zijn schouder mee. De spits is toegevoegd aan het technisch kader van Ajax. Aan voetbalervaring in de top van de organisatie heeft de club geen gebrek. Ook na het vertrek van technisch directeur Marc Overmars gaat het werk gewoon door – er is voldoende knowhow en menskracht om beleid uit te voeren.

Kortetermijndoel

Veel belangrijker in deze fase is om de rijen gesloten te houden. Niets mag afleiden van het grootste en belangrijkste doel: kampioen worden. Kritiek op de mediaoptredens van algemeen directeur Edwin van der Sar en Dusan Tadic – en het soms theatrale gedrag van de aanvoerder op het veld – wordt snel naar de achtergrond gedrukt. Het rumoer rond Blind, die tijdens de klassieker door een groep supporters werd uitgefloten, werd door Blind zelf zaterdag geneutraliseerd. Tegen Sparta werd hij weer luidkeels toegezongen. “Ik zeg er niets over. Dan staan de kranten er weer vol mee. Geen zin in. Punt.”

Alles moet in deze fase van het seizoen wijken voor het resultaat op korte termijn. Trainer Erik ten Hag geeft geen sjoege als hem wordt gevraagd naar het moeizame spel van de laatste weken. Is ook niet zo vreemd; in de laatste zes duels kan zijn team nog twee prijzen winnen. In die korte tijdspanne gaat het alléén maar om het resultaat, de manier waarop is totaal ondergeschikt. “We zijn enorm wilskrachtig.” Ten Hag weigert ook iets te zeggen over de belangstelling die er voor hem is vanuit Manchester United, zijn management voert zelfs stevige onderhandelingen met de Engelse topclub. “De focus ligt geheel op Ajax.”

De trainer sluit niet uit dat hij zijn contract tot medio 2023 in Amsterdam uitdient. Ten Hag wil weten wat het sportieve perspectief is van Ajax. Er wacht deze zomer een flinke verbouwing van de selectie. Ajax heeft het oog laten vallen op Steven Bergwijn en zou de gehuurde Brian Brobbey het liefst definitief overnemen van RB Leipzig. Daarbij zal er een goede keeper moeten komen, een linksback en een middenvelder.

(V.l.n.r:) Brian Brobbey, Mohamed Ihattaren en Kenneth Taylor. Beeld ANP

Geld en beleid

Er is geld nodig om het basiselftal met gerichte aankopen te versterken. Zie daar het enorme belang van de landstitel. Deelname aan de Champions League levert immers op voorhand al zo’n 40 miljoen euro op. De op handen zijnde transfer van Gravenberch naar Bayern München zou de club nog wat extra mogelijkheden geven. Bovendien ontstaat financiële ruimte (salarissen) door het transfervrije vertrek van een aantal spelers.

Ook zonder Overmars is Ajax een stabiele organisatie. Er wordt al jaren op een duidelijke wijze gewerkt, met weinig verloop op de sleutelposities. De lijnen van de technische staf van het eerste elftal naar hoofd opleidingen Saïd Ouaali en Jong Ajaxtrainer Heitinga zijn kort. Met de komst van Henk Veldmate en Michel Doesburg is de scouting flink versterkt. Technisch manager Gerry Hamstra, die vorig jaar werd gehaald als rechterhand van Overmars, heeft zijn draai bij Ajax inmiddels gevonden. Komende zomer mag hij bewijzen dat hij op het hoogste niveau ook slagvaardig kan zijn bij het samenstellen van club die ook Europese ambities koestert.

Hamstra wordt terzijde gestaan door Edwin van der Sar, die zich als directer bezighoudt met het technische beleid. Op de achtergrond adviseert de raad van commissarissen. Danny Blind heeft zijn rol als commissaris tijdelijk neergelegd nu hij assistent is van bondscoach Louis van Gaal, maar hij zal zijn vervanger Adrie Koster nog geregeld wat influisteren. De twee geboren Zeeuwen hebben een goed contact.

Ook Huntelaar is dus aan die technische leiding toegevoegd. Zijn input is al behoorlijk groot, zo klinkt het in de boezem van de club. Met Ten Hag kan Huntelaar lezen en schrijven. Mooi om te zien hoe die twee laatst bij een wedstrijd van Jong Ajax lange tijd met elkaar in conclaaf gingen, terwijl voor hun neus Ihattaren en Taylor de ploeg bij de hand namen.

Niet het vinden van een geschikte vervanger van Overmars zal de grootste uitdaging van Ajax worden, maar de opvolger van hoofdtrainer Ten Hag. Over een jaar is dat overigens niet makkelijker dan over een maand. Maar daarover zwijgt iedereen binnen de club. Eérst kampioen worden.

