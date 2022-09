Geen club die zo vaak van Ajax wint als AZ: ‘Ik denk dat ze ons ook best irritant vinden’

Vangelis Pavlidis van AZ viert zijn treffer tegen Ajax in mei van dit jaar. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Het verschil kon eigenlijk niet groter. Ajax betrad dinsdagavond Anfield op weg naar nieuwe Champions League-dromen tegen Liverpool, maar werd bijna negentig minuten lang achteruit gedwongen door een nóg rijkere tegenstander met nóg betere spelers. En in dezelfde Europese week deed AZ in de kelderklasse een poging om het nietige FC Vaduz uit Liechtenstein te domineren. Dat lukte overigens maar matig.

Misschien dan toch een klein voordeel voor AZ ten opzichte van Ajax, dat twee dagen langer rust heeft in aanloop naar de onderlinge ontmoeting van zondag: het kost doorgaans meer energie om een wedstrijd lang achter de bal aan te lopen dan die zelf rond te laten gaan. Voormalig Ajax-speler en de huidige nummer 10 van AZ Dani de Wit moet er een beetje om glimlachen: “Ik heb genoten van de intensiteit van Liverpool-Ajax. Je zult het misschien niet altijd zeggen, maar in zo’n wedstrijd als tegen Vaduz maken we ook altijd veel kilometers.”

Op voorhand is Ajax zondag natuurlijk zwaar favoriet tegen AZ, al is het alleen maar om de soevereiniteit die de Amsterdammers in de eredivisie laten zien. Bovendien heeft de rivaal uit Alkmaar te kampen met nogal wat blessures, inclusief de complete vaste voorhoede. In plaats van een aanvalslinie met Jesper Karlsson, Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen speelde AZ donderdag met Myron van Brederode, Yusuf Barasi en Jens Odgaard. En dan wacht nu de minst gepasseerde defensie van de eredivisie.

Financiële kloof

Maar de recente historie leert dat AZ in zulke gevallen vaak van de nood een deugd maakt, iets waardoor zowel de vorige trainer Arne Slot als zijn opvolger Pascal Jansen Ajax de laatste jaren wist te verslaan. Vier van de laatste zeven eredivisiewedstrijden tegen Ajax werden in Alkmaars voordeel beslecht. Die cijfers kan geen enkele andere club overleggen, ook PSV en Feyenoord niet. Zij wonnen in diezelfde periode slechts één keer van de Amsterdammers. Bovendien was AZ vorig seizoen samen met Go Ahead Eagles de enige club die ongeslagen bleef tegen Ajax. En dat terwijl de financiële kloof de laatste seizoenen alleen maar groter is geworden.

De Wit kan die overwinningen van AZ vrij makkelijk oplepelen. “De 1-0 in Alkmaar staat me bij, met de winnende treffer van Myron Boadu in de slotfase, toen we voor het eerst weer met publiek speelden. Maar ook die keer in de Johan Cruijff Arena, waar ik zelf linksbuiten speelde. Owen Wijndal legde Antony een keer aan banden en zelf zat ik een keer op de bank bij Ajax, toen ik AZ zag winnen door een goal van Guus Til.”

Irritant



Volgens De Wit is AZ tegen Ajax vaak succesvol geweest in de omschakeling. “Dat was de manier waarop we ze vaak pijn deden. Dan stonden we één-op-één tegen ze. Hoewel daar ook vaak Boadu bij betrokken was. Die hebben we niet meer. We doen het vaak net wat anders tegen Ajax.”

Bovendien weet De Wit dat AZ-uit voor elke tegenstander een lastige wedstrijd is, ook voor de beste ploeg van Nederland dus. “Wij willen ons altijd extra laten zien tegen Ajax en het publiek heeft er ook net een beetje meer zin in. Ik denk dat Ajax ons ook best irritant vindt. Het is voor Ajax gewoon een andere wedstrijd dan bijvoorbeeld Heerenveen-uit.”

De Wit weet dat het in de eredivisie nog ongeslagen AZ zondag sowieso top zal moeten zijn om opnieuw een goed resultaat te behalen. “Als we verliezen staan we zeven punten achter. Winnen we dan komen we op een punt. Het is een heel belangrijker wedstrijd voor ons.”