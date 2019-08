Geen Champions League is voor Ajax geen optie

Hakim Ziyech, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres hadden het naar hun zin op de training van gisteren. Beeld Olaf Kraak/ANP

Ajax, finalist van de Europa League in 2017 en de club die afgelopen seizoen met soms oogstrelend voetbal de halve finales van de Champions League bereikte, moet zich voor deelname aan deze editie van het toernooi gewoon weer door twee voorronden zien te worstelen. Het tekent de scheve verhoudingen tussen de grote en de middelgrote voetballanden. “Iemand moet me maar eens uitleggen waarom Valencia, de nummer vier van Spanje, meer recht heeft op Champions Leaguevoetbal dan Red Bull Salzburg, de kampioen van Oostenrijk,” zei Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, onlangs om zijn ongenoegen te laten blijken.

Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt aan een nieuwe opzet van het Europese clubvoetbal. De Uefa en de European Club Association (ECA), het overkoepelende orgaan van Europese clubs, hebben concrete plannen om in de toekomst een promotie- en degradatie­regeling te treffen voor de twee Europese toernooien, de Champions League en de Europa League. In 2024 zou de nieuwe Champions League dan van start moeten gaan met de 32 op dat moment meest toonaangevende clubs van Europa.

Investeringen

Juventuspreses Andrea Agnelli stuurt de ECA aan, Van der Sar is vicevoorzitter van dat comité. Hem is er veel aan gelegen dat Ajax straks bij die 32 eliteclubs hoort en de sportieve successen van de seizoenen 2016-2017 en 2018-2019 continueert. Vandaar de forse contractverbeteringen waarmee sterspelers Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres, Andre Onana en Nicolás Tagliafico aan boord zijn gehouden.

De bestbetaalde voetballers in Amsterdam verdienen nu ruim twee keer zoveel als die van PSV en soms wel vier keer zoveel als die van ­Feyenoord. Daarbij trok technisch directeur Marc Overmars toch ook weer zo’n 60 miljoen euro uit voor nieuwe spelers, onder wie Quincy Promes, Razvan Marin, Lisandro Martínez en Edson Álvarez.

Die enorme investeringen maken het nood­zakelijk dat Ajax dit seizoen in de Champions League uitkomt. De club heeft de inkomsten van dat toernooi – vorig seizoen met meer dan 90 miljoen euro exorbitant hoog – nodig om de exploitatie rond te krijgen. De winst op de lucratieve transfers zoals die van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong komt toe aan het eigen vermogen van de club. En op dat eigen vermogen kan Ajax misschien één of twee tegenvallende boekjaren interen, maar structureel moet de club zorgen voor een positief operationeel resultaat.

Het is dus een vicieuze cirkel waarin Ajax nu zit: de club heeft de inkomsten uit de Cham­pions League nodig om te kunnen investeren in de selectie, zodat die ook in de toekomst in de Champions League kan spelen.

Ondergrens

Het elftal van trainer Erik ten Hag zette vorige week in de uitwedstrijd tegen Paok een voorzichtige eerste stap (2-2). Dinsdagavond (20.30 uur) moet Ajax het karwei in de Johan Cruijff Arena afmaken. Als dat lukt, wacht in de play-offs een dubbele ontmoeting met Qarabag FK of Apoel Nicosia.

Bij Ajax twijfelt niemand eraan dat die play-offs worden bereikt, ook al zakte de ploeg in Thessaloniki twintig minuten voor rust door de ondergrens en moesten in die fase twee goals worden geïncasseerd. “Maar dat gaat nu niet meer gebeuren,” zei Ten Hag gistermiddag op de persconferentie. “In dit stadium van het seizoen is het logisch dat je tijdens wedstrijden een wisselend niveau haalt. De afstemmingen zijn nog niet goed. We hebben het nauwkeurig besproken. Spelers weten nu wat te doen. Ze kunnen het zelf bijsturen.”

En Daley Blind: “Op dat moment is het frustrerend dat je op het veld niet meteen de vinger op de zere plek kunt leggen. In de rust is dat hersteld en in de tweede helft ging het een stuk beter. Het zal niet snel nog een keer gebeuren.”

Volg de wedstrijd dinsdagavond vanaf 20.30 in ons liveblog.