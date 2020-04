Geen betaald voetbal meer, dus een stil afscheid van Hakim Ziyech

Ajax heeft zijn laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Het betekent ook een stil afscheid van Hakim Ziyech. Hij was bijna vier jaar het gezicht van de ploeg. Een voetballer die je blij kon maken.

De competitie eindigde voor Ajax op 7 maart in Heerenveen, met een 3-1 overwinning die met terugwerkende kracht miljoenen waard kan zijn. Tot 1 september ligt het betaald voetbal stil. Premier Mark Rutte bracht dinsdagavond die sombere boodschap met grote gevolgen.

De KNVB en de eredivisieclubs – verenigd in de ECV – zullen nu met elkaar moeten beslissen hoe dit seizoen wordt afgewikkeld. Wie gaat rechtstreeks de Champions League in, wie komt uit in de voorronden van dat toernooi? Welke andere clubs spelen Europees voetbal? Degraderen er teams, promoveren er teams? De KNVB hoopt daarbij op een duidelijke richtlijn van de Europese voetbalbond Uefa, want consensus in de eredivisie is er meestal niet. Het gaat ook om geld, veel geld, en over de verdeling daarvan.

Het ligt voor de hand dat Ajax als koploper van de eredivisie in het nieuwe seizoen het hoofdtoernooi van de Champions League ingaat. De club blijft AZ slechts op doelsaldo voor. Ook daarom was die zege op 7 maart, in de moeilijke uitwedstrijd tegen Heerenveen, zo belangrijk.

Het laatste doelpunt

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Ajax, dat het in de eerste helft zo lastig had in het Abe Lenstra stadion. Alen Halilovic die kort voor rust een niet te missen kans verprutste voor de thuisploeg. De scheldpartij tussen aanvoerder Dusan Tadic en de jonge rechtsback Serginho Dest. De oplopende frustratie binnen een team dat de laatste maanden te vaak verloor.

Maar ook: de opleving na rust. Tadic die twee keer scoorde. Quincy Promes met de 3-0, achteraf het laatste doelpunt van Ajax in het seizoen 2019-2020. Het gebeurde allemaal binnen zes minuten. Zes minuten die de Amsterdammers weer aan kop brachten in de eredivisie.

Diepe dalen, hoge pieken. Het paste allemaal bij Ajax in dit niet afgemaakte seizoen. Het voetbal was voor de winterstop een periode steengoed, maar na de winterstop ook vaak tenenkrommend slecht. De uitschakeling in de Champions League deed pijn, ook omdat spelers en staf zich in die reeks wedstrijden een paar keer tekort gedaan voelden door de arbitrage. De aftocht tegen Getafe in de Europa League was Ajaxonwaardig.

Weergaloze momenten

Mooie overwinningen waren er zeker: twee keer tegen Lille, tegen Valencia, Feyenoord en PSV. En Ajax speelde dit seizoen een van de meest opwindende wedstrijden in de geschiedenis: uit tegen Chelsea, met twee rode kaarten, een dubieuze penalty tegen en een zwaarbevochten 4-4 eindstand.

Die avond op Stamford Bridge was onvergetelijk. Met een hoofdrol voor Hakim Ziyech. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. In Heerenveen. De tovenaar gaat nu naar Londen, naar Chelsea. Hij laat Ajax achter als koploper van de eredivisie, en hij zette zijn handtekening onder de kampioensschaal en de KNVB-beker. Hij loodste de club naar de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League. Maar wat vooral zal bijblijven zijn al die weergaloze momenten van brille, al die passes en doelpunten die je soms deden schateren van het lachen. Omdat dat wat je zag, eigenlijk niet kon.