Geen Ajaxshirt dragen vanwege hooligans in Napels: wordt dit de standaard?

Ajax waarschuwt de eigen supporters voor de hooligans van Napels: ga niet herkenbaar over straat, en neem geen kinderen mee. Overdreven of terecht? En kun je als Ajaxsupporter nog wel normaal naar Europese uitwedstrijden?

Dat het niet zo slim is om in vol clubtenue door de Rotterdamse koopgoot te wandelen, kan elke Ajacied zelf wel bedenken, maar voor het eerst heeft Ajax nu ook een officiële waarschuwing afgegeven: ga over twee weken niet in clubkleuren naar het centrum van Napels, en laat vooral kinderen thuis.

“Het is natuurlijk van de gekke,” zegt criminoloog Henk Ferwerda, die met zijn Bureau Beke voor de politie onderzoek doet naar supportersgeweld. “Dit zijn voor fans de leukste wedstrijden, maar helaas. Blijkbaar is uit een risicoanalyse gebreken dat het nodig is.”

Makkelijk doelwit

De harde kern van sommige clubs in Italië hebben een stevige reputatie, en dan met name in Napels en Rome, zowel van Lazio Roma als AS Roma. Ferwerda: “Zij schuwen niet om voor en na de wedstrijd op tegenstanders te jagen en de confrontatie te zoeken. Hoe zichtbaarder je dan bent, hoe makkelijker het is om doelwit te worden. Zeker als supporters in groten getale bij elkaar komen om een biertje te drinken. Dan is het kaasie. Zo zit die wereld in elkaar.”

Veel hangt af van de reputatie van de tegenstander. Zijn er in het verleden incidenten geweest? Staat nog een rekening open? Ferwerda herinnert aan Feyenoordsupporters die in 2015 in Rome grootschalige vernielingen aanrichtten, onder meer aan de Trevifontein. “Die is ongeveer heilig. Ik weet niet of dat afstraalt op Ajax in Napels, maar het zou een rol kunnen spelen.”

Combiregeling

Drie weken geleden waarschuwde ook Liverpool zijn fans om het centrum van Napels te vermijden, omdat supporters slachtoffer konden worden van diefstal, beroving of een overval. Het dringende advies was in het hotel te blijven voor een hapje en een drankje en geen clubkleuren van Liverpool te dragen.

Napels verklaarde toen ‘diep beledigd’ te zijn door de ‘vernederende boodschap’ en uiteindelijk waren het hooligans van Liverpool die na afloop van de 4-1 nederlaag rellen veroorzaakten in het centrum van Napels. Ze vielen voorbijgangers aan en gooiden met stenen en terrasstoelen. Zeven hooligans werden gearresteerd.

Wordt dit de standaard in het Europese voetbal? Risicowedstrijden binnen Nederland zijn inmiddels gereguleerd, met combiregelingen die supporters vanuit de thuisstad met bussen naar het stadion brengen en weer terug. In het ergste geval worden uitsupporters zelfs helemaal geweerd.

‘Eén groot feest’

Zo’n combiregeling is bij Europese uitwedstrijden onhaalbaar. Kan een Ajacied in de toekomst dan nog wel gewoon in clubtenue naar een Europese uitwedstrijden? Ferwerda is overtuigd van wel. “Ja hoor, dat kan heel goed. Op heel veel plekken is het zelfs mogelijk om met supporters van de tegenpartij gezellig een biertje te drinken.”

Dat zegt ook Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, die al dertig jaar zijn club door heel Europa achterna reist. “Dat kan heel goed. In de jaren negentig zijn er wel eens confrontaties geweest, maar de laatste jaren hebben we geen stad meer bezocht waar het gevaarlijk was. Londen en Madrid, dat was altijd één groot feest, en ook laatst in Liverpool waren het geweldige dagen.”

Beruchte speelsteden

Ajax speelde begin jaren zeventig voor het laatst tegen Napoli, dus deze speelstad is nieuw. Nagtzaam: “Voorafgaand aan een wedstrijd stuurt Ajax altijd mensen van de afdeling veiligheid naar een speelstad. Blijkbaar is toen de inschatting gemaakt om deze waarschuwing te geven. Blijkbaar geeft het animositeit om in clubkleuren over straat te gaan. Dan is dat maar zo. Wij zijn daar te gast.”

Andere beruchte speelsteden zijn Marseille en Zagreb. Nagtzaam: “Daar is het niet verstandig om in grote groepen de stad in te gaan. Daarom wordt daar een plein aangewezen en worden we met bussen veilig naar het uitvak gebracht. Ook Italië is berucht, zeker Zuid-Italië, maar ook in Turijn in 2019 waren er strenge richtlijnen en moesten we allemaal in bussen naar het stadion.”

Voor de wedstrijd komende 12 oktober verwacht Nagtzaam geen problemen. “Ik kan me dat niet voorstellen. Overal waar we de laatste jaren kwamen, werden we keurig netjes ontvangen. Ik verheug me ontzettend. Napels ademt voetbal, Maradona heeft daar nog gevoetbald. Ik wil er al jaren naartoe, maar Ajax lootte nooit Napoli. Nu is het eindelijk zover.”