Geen Ajax-shirt meer te krijgen in Amsterdamse sportwinkels

"Het is een beetje als twee jaar geleden," vertelt Rob van der Straeten van Smit-Cruyff op de Elandsgracht. "Dat gevoel van de Uefa-cupfinale tegen Manchester United, dat komt weer naar boven. We hadden wel wat extra's ingekocht dit seizoen, dat was toch een beetje een voorgevoel dat we hadden. Maar ook dat is bijna allemaal op, het is heel hard gegaan. Gelukkig hebben we nog vintage Ajax-shirts, dat spreekt bij een ouder publiek ook aan."



Phil Janmaat van Banne Sports in Noord heeft alleen nog kleine maatjes in zijn winkel over. "Voor de jongste talenten hebben we nog, maar je merkt dat het met Ajax-shirts al het hele seizoen gekkenhuis is. Twee jaar geleden met de Uefa-cupfinale kregen we de nieuwe uitshirts in dezelfde week als de finale. Of dat nu ook weer zo zal zijn als we de finale van de Champions League halen weet ik niet, maar daar hoop ik wel op. Toen waren die in dezelfde week nog uitverkocht."



Bijbestellen

Bij het Sportpaleis in West zijn alle Ajax-shirts ook als warme broodjes over de toonbank gegaan. "Wij hebben net zoals in de rest van de stad alleen nog hele kleine of grote maten over," aldus Joep Bosma.



Dat hij niet kan bijbestellen begrijpt hij wel. "Dit seizoen is bijna voorbij en de nieuwe shirts komen er al snel aan. Om dan nog te gaan produceren heeft weinig zin. Maar da's logisch."