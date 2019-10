Geen Ajax-fans mee naar wedstrijd tegen Chelsea

Bij de wedstrijd tussen Ajax en Valencia vernielden Ajax-fans onder meer stoelen. Beeld Getty Images

Tijdens de 0-3 overwinning begin oktober vernielden Ajax-fans stoeltjes in het Spaanse stadion. Ook gingen fans van beide clubs met elkaar op de vuist.

Omdat Ajax nog een voorwaardelijke straf open had staan vanwege wangedrag bij Champions League-wedstrijden tegen Benfica vorig jaar, mogen er nu geen fans mee naar Londen.

Naast het verbod heeft Ajax een boete van 50.000 euro opgelegd gekregen. Ook krijgt de club opnieuw een voorwaardelijke straf van een jaar voor de verkoop van tickets bij een uitwedstrijd.

Naast de boete voor de misdragingen van de fans in Valencia, krijgt Ajax ook een boete voor ‘verkeerd gedrag van het team'. Tijdens de wedstrijd tegen de Spaanse club kregen zes Ajacieden een gele kaart.

De Amsterdamse club heeft de voetbalbond om meer uitleg gevraagd. Op basis daarvan besluit de clubleiding of ze in hoger beroep gaan of niet.