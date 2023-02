Geblunder Chelsea kost Hakim Ziyech transfer naar Paris Saint-Germain

Beeld Chelsea FC via Getty Images

Ziyech was dinsdag de hele dag in Parijs, waar hij medisch werd gekeurd. De bedoeling was dat hij voor de rest van het seizoen op huurbasis voor de Franse kampioen ging spelen. Hij kon daar ploeggenoot (en concurrent) worden van Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar.

De hele avond was het wachten op de officiële aankondiging van beide clubs, maar die kwam niet. Na middernacht sijpelden berichten door dat Chelsea de documenten te laat zou hebben doorgestuurd, waardoor de transfer niet op tijd kon worden geregistreerd.

Ontbrekende handtekening

Woensdagmorgen werd gemeld dat de Engelse club eerst het verkeerde document doorstuurde en vervolgens tot twee keer een contract verzond waarop geen handtekeningen stonden. Toen de goede versie uiteindelijk kwam, was het te laat. De winterse transferperiode sloot om middernacht.

Paris Saint-Germain eiste vervolgens dat er alsnog groen licht zou komen voor de transfer. De club ging daarom in beroep en de juridische commissie van de Franse voetbalbond bestudeerde de zaak vanmorgen. De conclusie is dat de transfer niet door kan gaan, omdat er niet aan de regels is voldaan.

Voor de 29-jarige Ziyech is het mislukken van de transfer een flinke streep door de rekening. De aanvaller streek in de zomer van 2020 neer bij Chelsea, dat hem voor zo’n veertig miljoen euro overnam van Ajax. In Londen kwam zijn spel nooit echt uit de verf, hoewel hij na een succesvol WK met Marokko weer op wat meer speeltijd kon rekenen. Chelsea roerde zich deze winter echter flink op de transfermarkt, waardoor de perspectieven voor Ziyech er niet beter op zijn geworden. Hij ligt in Londen nog vast tot medio 2025.