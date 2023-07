Geblesseerde Berghuis neemt klap aan fan zichzelf kwalijk: ‘Maar ben er ook klaar mee om alles over me heen te laten komen’

Beeld Pro Shots/Ron Jonker

Na de laatste wedstrijd van het vorige seizoen, uit tegen FC Twente, deelde Berghuis een klap uit aan een supporter van de thuisclub die hem langdurig uitschold terwijl hij handtekeningen uitdeelde. De KNVB legde hem de straf op.

“Het had nooit mogen gebeuren,” zegt Berghuis, “maar ik heb er nog altijd dubbele gevoelens over. Ik ben er persoonlijk wel klaar mee om alles maar over me heen te laten komen. Het gedrag van mensen in en rond de stadions in Nederland gaat ver over de grens. Deze week was het bij FC Twente weer raak. Spelers, stafleden, hun familieleden en officials moet je met rust laten.”

“Ik ben nu drie duels geschorst, dus ik heb mezelf ermee, en het team en de club. Of het frustratie was vanwege het dramatische seizoen? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik denk dat het losstaat van winnen of verliezen. Het is abnormaal wat mensen allemaal denken te kunnen doen in en rond de stadions.”

“Het loopt volledig uit de hand, dus ik sta deels ook wel achter mijn reactie. Misschien moeten wij voetballers maar niet meer langs de goedwillende fans om handtekeningen uit te delen. Gewoon koptelefoon op je hoofd, jezelf afzonderen en linea recta de bus of de kleedkamer in.”

