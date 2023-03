Gareth Southgate heeft in tegenstelling tot Koeman de beschikking over spelers van wereldklasse

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 7 voor Gareth Southgate

Southgate is geen Guardiola, geen Ten Hag, Xavi noch Ancelotti. De laatste twee wedstrijden speelde hij 4-3-3, wat vaak genoeg 4-1-4-1 is geweest, of 4-2-3-1, en stelde hij zelfs drie centrale verdedigers op. Hij is op de hoogte van het moderne voetbal en als hij 4-3-3 speelt, weet hij wat voor middenvelders daarbij passen, bijvoorbeeld Rice, Bellingham en Henderson. Ook moet een buitenspeler als Saka verdedigend werk doen, consequent en niet als het hem uitkomt, zoals je vaak ziet bij Depay en Berghuis. Verder heeft Engeland de beschikking over spelers van wereldklasse, in tegenstelling tot Koeman. Eerst nog even Gibraltar opzijzetten en dan kan het doorselecteren beginnen: Memphis, Van Dijk, Wijnaldum, De Roon vervangen door jongere spelers, onder leiding van De Jong en Simons. Als Ronald het even niet weet, gewoon aan Frenkie vragen. Niet te groot voelen.

