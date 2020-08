Gapend gat in de defensie: wie speelt op de positie van Blind?

Speelt Lisandro Martínez straks op de positie van Blind? Beeld Getty Images

1. Hoe gaat het nu met Daley Blind?

Hij is oké en voelt zich goed. Dat is wat hij zijn volgers op Twitter liet weten. Blind ging zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC naar de grond, omdat het ICD-kastje dat hij sinds een half jaar draagt, was afgegaan. Een ICD-kastje werkt als een inwendige defibrillator. Als het hart stilstaat, of dreigt te gaan stilstaan, levert het kastje een schok af om het hartritme te herstellen. Het kan ook zijn dat het apparaatje niet goed staat afgesteld en dat sprake is geweest van loos alarm. Dat maakte Ajax in het verleden mee met Lorenzo Ebicilio. Ook hij draagt een ICD-kastje en dat ging af tijdens een training. Later bleek dat de techniek had gehaperd. Blind wacht de uitslagen van de onderzoeken af en staat zolang niet op het veld.

2. Wie is de vervanger van Blind?

Je kunt beter stellen: wie speelt er op de positie van Blind? Want hij is niet een-op-een te vervangen. “Onze spelverdeler,” noemt Ten Hag hem. Blind (30) is de eerste passer, die vanuit de laatste lijn de aanvalsopbouw van Ajax verzorgt. Als geen ander kan hij tussen jagende tegenstanders de vrije man vinden, in negen van de tien gevallen vindt hij de oplossing in voorwaartse richting. Dat is een belangrijk wapen in de offensieve speelwijze van Ten Hag. Blind is de hoeksteen van Ajax’ defensie: ervaren, kalm, een regelaar.

3. Anders gesteld dan: wie speelt er zaterdag op de positie van Blind?

Lisandro Martínez. Een heel ander type speler dan Blind, veel meer een pure verdediger. Zijn bijnaam is ‘de slager’, dan weet je het wel. De Argentijn heeft zich snel aangepast aan het spel van Ajax, al kostte hem dat bloed, zweet en (bijna) tranen. In een interview met de Argentijnse krant La Nación vertelde Martínez onlangs dat hij na drie weken in Amsterdam terug naar huis wilde om te huilen. Hij werd vermoord op de trainingen, waar de spelers van Ajax de bal één of hoogstens twee keer raken. “Ik wil de bal graag hebben en een tijdje bij me houden. Het was bizar hoe laat ik elke keer was.”

4. Heeft Ten Hag nog een ­alternatief?

Devyne Rensch. Hij is pas 17 jaar, ontwikkelt zich sterk, maar of hij ook al klaar is voor de Champions League? Bovendien is de jeugd­speler ook stand-in voor linksback Nicolás Tagliafico. De 27-jarige Tagliafico heeft met directeur voetbalzaken Marc Overmars een transferafspraak gemaakt: als er een club komt waarvoor de Argentijn graag zou spelen en die bereid is het juiste bedrag (naar verluidt 25 miljoen euro) op tafel te leggen, laat Ajax hem gaan. Dat zou Ten Hag voor enorme problemen plaatsen in het linkerblok van zijn verdediging. Ajax liet de linksbenige centrale verdediger Sven Botman ­onlangs naar Lille gaan en vorig jaar raakte de club de jonge linksback Mitchel Bakker al kwijt aan Paris Saint-Germain.

Het komt erop neer dat Overmars nu zeker op zoek moet naar een linksback, liefst één die ook in het hart van de verdediging kan spelen. Zaandammer Owen Wijndal van AZ staat hoog op het lijstje van Ten Hag, maar AZ wil zijn spelers vooralsnog niet aan een concurrerende club in Nederland verkopen.