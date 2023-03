Gaat Van der Sar de nieuwe td in de weg lopen?

Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Edwin van der Sar

Dat Richard Witschge de pleitbezorger van Taylor in de technische staf is, kun je hem niet kwalijk nemen. Taylor is klant bij het kantoor van Richards broer Rob. Bij alle clubs bestaan deze dwarsverbanden, die ogenschijnlijk in conflict zijn met logisch handelen.

Hamstra gaat weg bij Ajax en vindt ongetwijfeld een club. Andere bestuurders zijn niet vergeten dat hij Joey Veerman en Botman naar Heerenveen haalde. Hamstra is het grootste slachtoffer van het vertrek van de beoogde dealmaker Overmars. Veldmate gaat misschien ook weg, verantwoordelijk voor de komst van Álvarez, Martínez, Tadic (vanuit Groningen nog), Tagliafico en Kudus. Veldmate scoutte vooral in Spaanstalig Zuid-Amerika, Van der Zee in Brazilië. Met Veldmate en Hamstra verdwijnt er expertise bij Ajax. De hoofdverantwoordelijke voor het beleid is natuurlijk Van der Sar. Benieuwd of hij de nieuwe td in de weg zal kunnen lopen.

Edwin van der Sar

