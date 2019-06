Gaat De Ligt met Ronaldo spelen? Het lijkt er wel op

Ronaldo en De Ligt in actie tijdens de wedstrijd Portugal - Nederland. Beeld BSR Agency

Paris Saint-Germain deed nog een verwoede poging om De Ligt binnen te halen. De club bood een megasalaris in de ratrace die is losgebarsten rond de handtekening van de Ajax-aanvoerder, maar het lijkt er sterk op dat De Ligt voor Juventus gaat.

Het spelen met Cristiano Ronaldo is voor De Ligt één van de belangrijkste reden om voor Juventus te kiezen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola denkt dat zijn protégé er goed aan doet om dagelijks te trainen met de Portugese wereldster, die er een geweldige trainingsarbeid op na houdt.

Het Manchester United-shirt van Cristiano Ronaldo was bovendien het eerste voetbalshirt dat De Ligt vroeger als klein kind droeg. Nu de Italiaanse recordkampioen kan wedijveren met het salarisvoorstel van Paris Saint-Germain, ligt de weg open voor Juventus. Het salarisvoorstel dat FC Barcelona hem in een eerde fase deed, komt er nog niet bij in de buurt.

Met zijn nieuwe salaris zou De Ligt de enige speler in Italië worden die ook maar in de buurt komt van het jaarinkomen van Ronaldo. Serie A-sterren als Paulo Dybala, Miralem Pjanic en Mauro Icardi laat hij ver achter zich en ook het nieuwe salaris dat oud-ploeggenoot en vriend Frenkie de Jong bij FC Barcelona gaat verdienen verbleekt erbij. De Ligt verdient straks drie keer zoveel.

Alle egards

In januari berichtte AD Sportwereld al dat Juventus een topkandidaat was om De Ligt in te lijven. De interesse van de Italianen is niet verdwenen sinds ze hem eind vorig jaar met alle egards ontvingen rond de Golden Boy Award in Turijn. Ronaldo fluisterde De Ligt na de Nations League-finale tussen Portugal en Nederland in om naar Turijn te komen.

Beeld BSR Agency

Dat Raiola in Turijn kon onderhandelen met Pavel Nedved, van wie hij zelf ook nog zaakwaarnemer is, versoepelde de onderhandelingen. Met de recente aanstelling van Maurizio Sarri heeft Juventus een nieuwe trainer aangesteld, terwijl op het middenveld is gekozen voor een goedkopere versterking in de vorm van de Fransman Adrien Rabiot. Zodoende is er in Turijn genoeg geld over voor het astronomische salaris dat De Ligt er gaat verdienen.

Ze zien De Ligt, die voor Ajax nog scoorde in de kwartfinalewedstrijd van de Champions League in Turijn, als de ideale opvolger van de inmiddels 34-jarige Giorgio Chiellini. Chiellini kan ook fungeren als leermeester van de nog altijd pas negentienjarige De Ligt, terwijl zijn verdedigingskompaan Leonardo Bonucci ook al 32 is. De 38-jarige Andrea Barzagli zette eind vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan.

Geen officieel bod

Tot zondag was er bij Ajax nog geen officieel bod binnengekomen van Juventus, maar dat is niet vreemd. Zaakwaarnemer Mino Raiola weet precies wat zijn protégé moet kosten (zo’n 70 miljoen euro) en is geïnteresseerde clubs afgegaan om het hoogst mogelijke salaris uit te onderhandelen. De gesprekken tussen Juventus en Ajax hoeven niet lang te duren.

Nadat hij terugkomt van zijn vakantie op de Bahama’s hakt De Ligt definitief een knoop door over zijn toekomst. Van de tienduizenden smeekbedes onder elke vakantiefoto die hij op elke Instagram post, komt het gros inmiddels uit Italië. Hij is er momenteel het gesprek van de dag.