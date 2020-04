Gaat de dreigende leegloop bij Ajax niet door?

André Onana. Beeld BSR Agency

Het was een vermakelijke discussie half februari onder Ajax-supporters. De transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea was net wereldkundig gemaakt en de transfersom van 40 miljoen euro, met bonussen mogelijk oplopend tot 44 miljoen, zorgde voor uiteenlopende meningen. Was het nou te weinig, marktconform of te veel? Met de afspraken die er al enige tijd lagen tussen beide partijen was het zeker een mooie transfersom voor Ajax.

Inmiddels, met de coronacrisis in volle gang, zal de clubleiding van Ajax dolblij zijn dat de transfer van de fijnbesnaarde technicus al enige tijd helemaal is afgerond. Want of je nou spelers, trainers, directeuren of zaakwaarnemers spreekt, over één ding zijn ze het allemaal met elkaar eens: de transfersommen gaan flink kelderen in het voetbal.

Sommigen experts hebben het over een halvering, anderen wijzen vooral naar de topcompetities, waar veel clubs onder zware financiële druk staan, en er wordt ook vol nieuwsgierigheid uitgekeken naar de eerste grote miljoenentransfer, waardoor er een nieuw standaard kan ontstaan. Maar wat de nieuwe standaard is? Niemand die het momenteel weet.

Megabedragen

Het zorgt voor een impasse. Niet alleen omdat de waarde van een speler momenteel lastig te beoordelen is, maar vooral ook omdat veel clubs voorlopig even met hun eigen financiële situatie in de weer zijn. De kosten vliegen met de salarissen eruit, maar de inkomsten zijn er niet. En dus is het vooral wachten totdat de bal weer gaat rollen in de topcompetities en daarmee in landen als Spanje, Engeland en Duitsland de tv-gelden zijn gewaarborgd.

Als er één club in Nederland is die de ontwikkelingen in de toplanden met de nodige extra aandacht volgt, dan is het Ajax. De Amsterdammers introduceerden ruim twee jaar geleden een nieuwe financiële koers en dat bracht de club veel sportieve en financiële voorspoed. De clubleiding koos de aanval, nam risico, gooide het salarishuis op de schop, was actief op de transfermarkt in het aantrekken van spelers en het verlengen van belangrijke krachten en zag ook spelers voor megabedragen vertrekken.

Niks is zeker

Dat laatste, in combinatie met Champions League-inkomsten, is een belangrijke basis om het nieuwe beleid vorm te blijven geven. En juist die twee factoren zijn momenteel allerminst zeker. Zo verkondigde Marc Overmars sinds het najaar al dat komende zomer heel lastig zou worden voor Ajax om belangrijke spelers te behouden. De technisch directeur wist dat hij met een aantal spelers de contracten had opengebroken, opgewaardeerd en verlengd, met de mondelinge toezegging om dan komende zomer mee te werken aan een transfer als een marktconform bedrag zou worden geboden.



Het lijstje van uitgaande transfers met een zeer grote zekerheid was helder: Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, André Onana en David Neres. Maar hoe zeker zijn die spelers nu nog van een vertrek bij Ajax? En is er dus van een dreigende leegloop nog wel sprake? Een overzicht.

Hakim Ziyech

De Marokkaanse spelverdeler is vanaf 1 juli eigendom van Chelsea. Zijn transfer leverde Ajax liefst 40 miljoen euro op, mogelijk nog oplopend tot 44 miljoen.

Nicolás Tagliafico

De kans dat Nicolas Tagliafico bij Ajax vertrekt, is nog altijd heel groot. De Argentijnse linksback heeft zich vanaf het moment dat hij de Johan Cruijff Arena binnenliep ontpopt tot belangrijke schakel. Zijn goede spel bij Ajax zorgde voor een vaste rol in de Argentijnse nationale ploeg. Zijn status is alom bekend, waarbij vanuit met name Spanje de interesse toeneemt. Ajax zelf is al enige tijd de markt aan het afspeuren naar mogelijke opvolgers van Tagliafico voor de linksbackpositie. In Amsterdam gaat men er dan ook niet vanuit dat hij na deze zomer nog voor Ajax speelt.

Donny van de Beek

De transfer van Donny van de Beek naar Real Madrid hangt al bijna een jaar in de lucht. Toch is het er nog niet van gekomen, en de toekomstige transfersom hangt waarschijnlijk nauw samen met de coronacrisis. Het kind van de club bleef Ajax dit seizoen trouw, maar de interesse van Real Madrid nam niet af. Ook Manchester United heeft Van de Beek nog altijd hoog op het wensenlijstje staan. Van de Beek ligt goed in de markt en daarom houdt Ajax ook rekening met een vertrek van hem. Alleen de transfersom zal waarschijnlijk lager uitvallen dan de 55 miljoen euro die Ajax aanvankelijk in gedachten had.

André Onana

Ajax houdt ook in tijden van de coronacrisis, en de mogelijke grote gevolgen voor de transfermarkt, rekening met het vertrek van Tagliafico en Van de Beek. De spelers van Ajax hebben nou eenmaal een grote aantrekkingskracht, dat zal ook in de nieuwe transferwereld het geval zijn. Maar of Andre Onana aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig is, is de grote vraag. Ajax is op de achtergrond druk bezig om alle potentiële opvolgers in kaart te brengen, alleen weet ook dat een transfer van een keeper als Onana niet zomaar tot stand komt. De sterke doelman is, in tegenstelling tot veldspelers, afhankelijk van de carrousel die op gang moet komen. Zo gaat de naam van Onana rond bij clubs als Barcelona, Chelsea en Paris Saint-Germain, maar tot een afrondende transfer zal het niet zo snel komen zolang deze clubs nog hun huidige topkeepers onder contract hebben staan.

David Neres

Ziyech staat met zwart omcirkeld in Amsterdam, Tagliafico en Van de Beek met rood, en Onana met een potlood. En David Neres? De vijfde transfertarget van de mogelijke leegloop is op dit moment het verst weg van een transfer. De Braziliaanse aanvaller staat al sinds begin november aan de kant met een blessure, is na een wisselend revalidatietraject nu echt op de weg terug en heeft het goed naar zijn zin in Amsterdam. Met Anthony en Giovanni zijn ook twee landgenoten op komst. Anthony geldt als de spectaculaire aankoop van komende zomer, terwijl Giovanni voor de langere termijn is gehaald en in principe bij Jong Ajax zal beginnen. Daar komt bij dat Neres in juli voor de eerste keer vader wordt. Natuurlijk ligt er ook met Neres de mondelinge toezegging van medewerking bij een transfer, maar waar een Chinese club destijds 45 miljoen euro bood, zal dat in de nieuwe markt niet zomaar het geval zijn. De kans is op dit moment dan ook heel groot dat Neres ook komend seizoen gewoon nog bij Ajax te bewonderen zal zijn.