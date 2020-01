Gaat Badr Hari echt naar de Spelen? ‘Dit is een fabeltje’

Badr Hari. Beeld ANP

Orhan Delibas moest vijf partijen boksen in vijf dagen tijd om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 1992, waar hij uiteindelijk zilver won. Geen ritme wat kickbokser Badr Hari gewend is, zegt de Arnhemmer (48). “Badr kan heus boksen. Maar dit zal niet meevallen voor hem. Als hij graag naar de Spelen wil, moet hij ervoor gaan. Maar ik denk dat het een fabeltje is dat het hem gaat lukken.”

Boksen en kickboksen is niet hetzelfde, wil Delibas maar zeggen. “Een kickbokser heeft een heel open dekking en staat plat en statisch op zijn voeten. Boksen, het stoten, is maar bijzaak voor een kickbokser. Iedereen kan trappen, boksen is technisch veel ingewikkelder.”

Delibas zou het graag zien, Hari op een olympisch kwalificatietoernooi boksen, tegenover ‘een Oostblokker’ in het superzwaargewicht. “Veel succes. Ik hoop dat hij knock-out gaat, dan kan iedereen ziet dat die twee sporten niet hetzelfde zijn.”

Onwaarschijnlijk

Nouchka Fontijn, zilveren medaillewinnares op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en in de race voor Tokio 2020, denkt ook dat het ‘een sprookje’ is. “Een kickbokser als Badr bereidt zich maanden voor op één partij van een paar ronden. Als bokser is het dag na dag een wedstrijd van 10 ronden om op de Spelen te komen. En elke dag op de weegschaal, ook niet onbelangrijk.”

Nouchka Fontijn bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Beeld BSR Agency

Het is voor Fontijn niet ondenkbaar dat Hari op het Nederlands kampioenschap, over ruim twee weken, de titel wint in zijn klasse. “Maar dan komt in maart het OKT. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij daar doorheen komt. Ook al is Badr een goede bokser, heeft hij met Mike Passenier een goede trainer en zal hij best één of twee keer per week puur bokstraining hebben. Ze weten wat ze doen. Van boksen naar kickboksen is onbegonnen werk, want kickboksers doen er van alles bij. Andersom kan het misschien wel, de basis is er. Het zou wel een enorme sensatie zijn, ik zou wel op het puntje van mijn stoel zitten.”

Delibas, die een boksacademie runt in Arnhem, betreurt het dat profboksers en kickboksers steeds meer worden toegelaten in de traditionele amateurwereld. “Daar gaat onze mooie sport. Die twee werelden moet je gescheiden houden. Weet Badr dat hij niets krijgt op de Olympische Spelen? Kickboksers en K1-vechters gaan doorgaans niet onbetaald de ring in.”