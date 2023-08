Podcast Branie

Gaat Ajax Kudus missen? ‘Ze misten hem al zo vaak’

De drie doelpunten van Mohammed Kudus tegen Loedogerets in Bulgarije (1-4 winst) waren dus inderdaad zijn laatste. De Ghanese aanvaller verkast voor 43 miljoen euro plus wat bonussen naar West Ham United. In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool, wordt natuurlijk nog eens teruggeblikt op de drie Ajaxseizoenen van de grillige solist.