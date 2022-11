Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Jürgen Klopp

Het prijsschieten op de voetbalsport vond vooralsnog zijn hoogtepunt op vrijdagavond in het programma Have I Got News for You van de BBC. Gary Neville was de host. ‘Ian, is it coming home?’ vroeg hij. ‘What, your reputation?’ antwoordde Hislop onder geschater. Gaandeweg kreeg ik medelijden met Neville, die voor de BBC naar Qatar gaat en daarvoor in een BBC-programma moest boeten. Je zal maar onder vuur komen te liggen van Ian Hislop, van het geduchte Private Eye, en Paul Merton, een van de scherpste satirici van Engeland. Minder te doen had ik met de journalist die de wind van voren kreeg van Jürgen Klopp, die zich zes minuten opwond over de journalistiek die nu gratuite vragen begon te stellen over ethische kwesties en daarmee de voetballers nodeloos onder druk zette. ‘Had die vragen in 2010 maar gesteld,’ zei hij.

Jürgen Klopp, de Duitse coach van Liverpool. Beeld AFP