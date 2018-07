Frivool Ajax vrij eenvoudig langs Sturm Graz

Als Ajax er volgende week in slaagt Sturm Graz uit te schakelen, dan komt de club niet alleen een stapje dichterbij het hoofdtoernooi van de Champions League.



Ajax is in dat geval ook minimaal verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Europa League. Voor spelers die nog twijfelen is Europees succes misschien wel een reden om toch maar een jaartje te blijven. Daarbij kan Erik ten Hag na zijn mislukte start in de tweede helft van het vorige seizoen wel een duwtje in de rug gebruiken.



Veldoverwicht

Hakim Ziyech was eigenlijk wel uitgeleerd in Nederland, verklaarde hij aan het einde van het vorige seizoen. De middenvelder heeft na het WK echter nog geen geschikte club gevonden en verscheen dus gewoon aan de aftrap. Bij Ajax waren ze daar niet rouwig om want Ziyech was de motor waar het aanvalsspel van Ajax opdraaide.



De international van Marokko had in de vijftiende minuut bij zijn openingstreffer geluk dat doelman Jörg Siebenhandl zijn schot door de vingers liet glippen. Ziyech beloonde zijn ploeg voor een enorm veldoverwicht.



Sturm Graz kwam niet veel verder dan verdedigen en mocht niet mopperen dat de achterstand bij rust slechts één doelpunt bedroeg. Klaas-Jan Huntelaar was het dichtst bij de 2-0. Hij schoot vanaf een metertje of twintig op de paal.



Veel spanning

Trainer Erik ten Hag moest nogal puzzelen voor de openingswedstrijd van het Europese seizoen. Aankopen als Daley Blind en Dusan Tadic waren nog onvoldoende fit voor een basisplaats. Zakaria Labyad, een andere aanwinst, moest nog een schorsing uitzitten en Kasper Dolberg haakte maandag af met een buikblessure.



David Neres was wel van de partij en versierde in de 55e minuut een strafschop die Lasse Schöne net als op het WK miste. De Deen wist dit keer de rebound wel te verzilveren (2-0). Met de ingevallen Tadic en Blind in de gelederen kreeg Ajax nog een enorme kans op de 3-0. Huntelaar verzuimde echter veel spanning uit de return te halen.