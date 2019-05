Frits Soetekouw (1938-2019): Voetbal was alles voor hem

Als semi-prof runde hij in Amsterdam een rijschool, waar menig Ajacied afreed, en een café in Broek in Waterland. Later combineerde hij een verzekeringsbedrijf met zijn trainerschap bij een reeks amateurclubs. Halverwege de jaren '80 was hij een seizoen trainer van profclub AZ'67.



"Hij was de enige speler van De Volewijckers die ooit in Oranje speelde," aldus zoon Alex.



Noord

Frits Soetekouw groeide op in Amsterdam-Noord, pal naast het terrein van De Volewijckers.