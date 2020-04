Frits Flinkevleugel (1939-2020): de sigarenboer die Chelsea en Inter versloeg

Frits Flinkevleugel in 2009.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar er bestond een tijd dat het Amsterdamse voetbal meer en groter was dan Ajax. Blauw-Wit en De Volewijckers waren actief op landelijk niveau, evenals het gevreesde DWS (Door Wilskracht Sterk). Deze Amsterdammers uit de Spaardammerbuurt werden in 1964 de laatste landskampioen zonder de kleur rood in het thuisshirt.

De club bracht grote spelers voort als Rinus Israël, Rob Rensenbrink, Jan Jongbloed, Daan Schrijvers en Mosje Temming. Decennia later waren Ruud Gullit en Frank Rijkaard lid van DWS, dat inmiddels was verhuisd naar Nieuw-West.

IJverig en agressief

In de gloriejaren van de jaren zestig stond een ijverige en agressieve rechterverdediger langs de lijn te razen: Frits Flinkevleugel. Hij leefde van het uitschakelen van buitenspelers. Coen Moulijn van Feyenoord en Piet Keizer van Ajax konden er moedeloos van worden. ‘Heerlijke tegenstanders’ noemde hij de twee vedetten van het Nederlandse voetbal in Het Parool.

Als mandekker was Flinkevleugel bikkelhard en meedogenloos. Van zeuren hield hij niet, hij speelde zelfs een Europees duel met een gebroken teen. “Ik zorgde ervoor dat ik mijn eerste duel won. Desnoods met een overtreding, dat maakte me niets uit. De linksbuiten wist dan waar hij aan toe was.”

Flinkevleugel, die debuteerde op 16-jarige leeftijd, kende met DWS grote successen. Als een van de hoogtepunten noemde hij later de winst op Chelsea in de Jaarbeursstedenbeker in het seizoen 1968-1969. Naast het landskampioenschap speelde Flinkevleugel de kwartfinale van de Europa Cup 1 met DWS.

Knokken

Wars van tactieken vloog hij wedstrijden in. Knokken was het devies. “Bij DWS heb ik eens met een sliding het bord waarmee de tactiek besproken werd, vernield. ‘Dan hebben we dat alvast gehad,’ riep ik dan. Dat bord is nooit meer gebruikt.”

Een van zijn medespelers was Rinus Israël. In de drie jaar dat ze samen speelden, vertrouwde Israël blind op Flinkevleugel. “Hij was een van de weinige rechtsbacks die overeind bleven tegen Keizer en Moulijn,” zegt Israël telefonisch. “Moulijn hield in die jaren van een versnelling buitenom. Daarmee omspeelde hij elke verdediger, maar bij Flinkevleugel maakte hij geen kans.”

Het waren bijzondere jaren voor het voetbal in de Spaarndammerbuurt. DWS pakte na het kampioenschap in de eerste divisie een jaar later meteen de titel in de eredivisie. Israël: “Dat zou nu betekenen dat SC Cambuur volgend jaar landskampioen wordt. Dat kun je je toch niet voorstellen?”

DWS fuseerde met die andere Amsterdamse clubs Blauw-Wit en De Volewijckers in 1974. Met fusieclub FC Amsterdam tikte hij samen met zijn ploeggenoten de Italiaanse grootmacht Internazionale nog eens van het veld.

Net als Flinkevleugel hadden onder anderen Israël en teamgenoot Jan Jongbloed een sigarenzaak. Soms tot grote verbazing van tegenstanders. “Toen we voor de Uefa Cup bij Inter Milaan hadden gewonnen, zijn die gasten voor de return nog bij Jongbloed in de winkel komen kijken. Die dure vedetten konden niet geloven dat de keeper van het Nederlands elftal een sigarenzaak had,” zei Flinkevleugel tegen Het Parool.

De Amsterdammer, die zijn sigarenzaak in de Kinkerstraat en een slijterij in de Spaarndammerstraat belangrijker vond dan voetbal, haalde in de periode tussen 1964 en 1967 het Nederlands elftal en zag onder anderen Johan Cruijff debuteren. Een andere debutant uit die periode speelde hem na elf interlands uit het basiselftal. Wim Suurbier verloor uiteindelijk met Oranje de WK-finales van 1974 en 1978.

Lolbroek

Flinkevleugel stopte in 1977 met voetballen, nadat hij enkele keren was uitgeschakeld met aanhoudende blessures. Even probeerde hij het nog als elftalleider bij FC Amsterdam. Dat werd geen succes. Flinkevleugel bleef de lolbroek die hij zijn hele carrière was geweest. “Ik voelde me niet geroepen om leiding te geven. Daarom ben ik ook nooit aanvoerder geweest. Alleen bij een geintje liep ik voorop. Heel eerlijk.’’

Hij bracht daarna meer tijd door in zijn winkels en woonde nog een tijd in Zandvoort. Flinkevleugel werd 80 jaar.