Frenkie de Jongs spel is een permanente demonstratie tegen het vedette zijn

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Frenkie de Jong

Frenkie de Jong voetbalt met een zeer hoog ‘let maar niet op mij’-gehalte. Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, Neymar, Noa Lang en Memphis, die met elke actie ‘zag je wat ik deed?’ zeggen. Toen Frenkie tegen Wales de bal weggaf, hem zomaar in de voeten van een Welshman schoof, bleef hij op de middenlijn stokstijf staan, duidelijk met zichzelf in gesprek. ‘Hoe kon je dat nou doen, lul?’ Iets dergelijks vroeg hij zichzelf af.

Als hij een van zijn signature-acties door het midden heeft gemaakt, schiet hij zelden. Meestal geeft hij de bal af naar buiten, en verliest iets van zijn belangstelling. ‘Nu mag jij,’ zegt zijn lichaamstaal. Zijn spel is een permanente demonstratie tegen het vedette zijn, tegen het ego, bijna een verontschuldiging voor zijn enorme klasse. Hij is een van de voetballers waarop Van Gaal zijn hardop uitgesproken hoop op de wereldtitel grondvest. Op sommige momenten speelde hij stukken beter dan bij Barcelona.

Een tweede meevaller was het presteren van Cody Gakpo, die tegen Wales voor het eerst echt meedeed in het Nederlands elftal. Na een minuut of tien brak hij uit met zijn hele snelle voeten die het passeren zo veel makkelijker maken. Er volgde een sublieme pass op Lang. Het doorzetten van een solo met diezelfde snelle voeten ging aan zijn ijskoude doelpunt vooraf. Klaassen en Berghuis zitten nu met een probleem. Ze moeten concurreren met iemand die mogelijk beter is.

Tot slot wil ik het even hebben over de invalbeurt van De Vrij. Die was geweldig. Teze heeft een terechte kans gekregen, want hij gaat echt nog wel doorbreken, maar in deze twee weken liet hij het liggen. De Vrij, Van Dijk, Aké lijkt het centrum te worden. Timber en De Ligt op de bank? Dat noemen we in voetbalkringen een ‘brede basis’.

Frenkie de Jong. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Een 8 voor Christophe Galtier

Nice is de eerste club waar Galtier maar één seizoen hoofdtrainer is geweest. Zijn technisch directeur Julien Fournier verklaarde deze week dat de trainer het slecht had gedaan. Een vijfde plaats was hem te min. Dat PSG desondanks Nice heeft benaderd om Galtiers ‘contractsituatie’ op te lossen, verbaast niemand. Bij Saint Etienne werkte hij acht jaar, redde de club in zijn eerste seizoen van degradatie en eindigde zeven keer in de top tien. Lille hetzelfde verhaal: gered van degradatie, het seizoen erna tweede en toen kampioen.

Galtier is een succestrainer, zeker samen met Luis Campos, de nieuwe TD in Parijs. Wat we nog niet weten, is hoe hij omgaat met supersterren, hoewel hij van de lastige Yilmaz op hoge leeftijd opnieuw een doelpuntenmachine maakte. De omgang met Neymar, Messi en Mbappé zijn andere verhalen, die nog niet verteld zijn. Als het waar is dat PSG Frenkie de Jong wil kopen, maakt Galtier van hem de wereldster die in hem schuilt.

Christophe Galtier. Beeld ANP

Een 6 voor Mark Parsons

Ook mijn zomerstop gaat in, met als gevolg dat ik niet over het EK vrouwen zal schrijven. Ben ik daar teleurgesteld over? Eerlijk gezegd niet. Ik moest de naam boven dit stukje opzoeken, zo weinig indruk heeft de nieuwe bondscoach gemaakt, zeker in vergelijking met Sarina Wiegman, die Engeland omvormt tot een ‘meedogenloze titelkandidaat’, aldus de Guardian van gisteren. Nederland heeft één topvoetballer, Miedema. Zij heeft ons lot in handen. Als zij scoort, gaan we kijken.